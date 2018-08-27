به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی صبح دوشنبه در کارگروه تبلیغات و فضاسازی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه عدد ۴۰ در فرهنگ ما از ارزش و تقدس خاصی برخوردار است، به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمن به‌دنبال این است که جمهوری‌اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد.

وی ادامه داد: دشمنان طی ماه‌های اخیر همواره تبلیغ می‌کنند که جمهوری‌اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی خود را نخواهد دید و برای رسیدن به این هدف، حرکت‌هایی هم شروع کرده‌اند.

صدفی افزود: از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز در ابتدای امسال فرمودند باید در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برکات نظام برای مردم بازگو شود؛ بنابراین، علیرغم وجود کمبودها و کاستی‌ها، باید دست‌آوردهای نظام جمهوری‌اسلامی در ۴۰ سال گذشته را برای مردم بازگو کنیم.

وی بر استفاده از شیوه‌های نوین برای فضاسازی و تبلیغات محیطیِ ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: باید به سمتی برویم که علاوه بر تعظیم شعائر مذهبی، برکات نظام جمهوری‌اسلامی طی ۴۰ سال گذشته را نیز برای مردم تبیین کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین با بیان اینکه شهرداری کرمان علاوه بر خدمات عمرانی و خدماتی، در زمینه‌ فرهنگی و اجتماعی هم پیشگام است، افزود: شهرداری کرمان باید با بهره‌گیری از مراکز فرهنگی و استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط، در رابطه با نوآوری در زمینه‌ فضاسازی و تبلیغات محیطی در ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گام بردارد.

صدفی هم‌چنین به وجود سه هزار و ۷۰۰ اتاق فکر و ۲۷۰ شبکه‌ فارسی‌زبان که علیه نظام جمهوری‌اسلامی فعالیت می‌کنند، اشاره کرد و گفت: برای مقابله با تبلیغات دشمن علیه نظام جمهوری‌اسلامی، باید از اجرای برنامه‌های سطحی پرهیز کنیم و با استفاده از افراد متخصص، به‌سمت شیوه‌های نوین برویم.

وی شعار امسال ایام دهه‌ مبارک فجر را «افتخار به گذشته، امید به آینده» دانست و گفت: باید علاوه بر تعظیم شعائر مذهبی و نکوداشت انقلاب اسلامی، برکات نظام جمهوری‌اسلامی در ۴۰ ‌سال گذشته را برای مردم تبیین کنیم تا ضمن افتخار به گذشته، مردم را نسبت به آینده‌ی نظام امیدوار کنیم.

لازم به ذکر است؛ در این نشست مقرر شد علاوه بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای برپایی آیین جشن و فضاسازی در ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کارگروهی متشکل از افراد متخصص جهت برنامه‌ریزی برای این ایام تشکیل شود.