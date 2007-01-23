معاون اقتصادی وزیر سابق امور اقتصادی و دارائی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: لایحه بودجه سال 86 از منظر آرمان ها و انتظاراتی که توسط رئیس جمهور و همکاران وی به عنوان آرمان های دولت مطرح شده با اعداد و ارقام لایحه بودجه مغایرت دارد و همین امر وظیفه مجلس را سنگین ترمی کند.

سعید شیرکوند با تاکید بردقت مجلس در بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه تصریح کرد: کاهش قیمت هر بشکه نفت از 44 به 7/33 دلار و کاهش قیمت هر دلار از895 تومان بودجه سال جاری به 890 تومان درلایحه بودجه سال آینده به عنوان منابع درآمدی بودجه، باعث کاهش حداقل 10 درصد از درآمدهای بودجه‌ای دولت در سال 86 خواهد شد.

وی با اشاره به منابع درآمدی دولت درلایحه بودجه سال 86 از محل فروش نفت، اخذ مالیات ها و سایردرآمدها، گفت: حدود 60 درصد ازدرآمدهای دولتی از محل درآمدهای نفتی است، زمانی که از این 60 درصد معادل 10 درصد کاهش یابد، مابقی درآمدها اگر درهمان حد سال 85 باقی بماند، به این مفهوم است که از محل سایر درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نه تنها باید رشد پیش بینی شده بودجه تامین شود، بلکه کاهش در درآمدهای نفتی نیز باید جبران شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دولت در سال 85، بیش از 47 میلیارد دلار را هزینه کرده است، گفت: با توجه به این امر دولت به چه طریقی می خواهد در سال 86 کاهش در هزینه ها را اعمال کند؟

وی با اشاره به رشد 6/19 درصدی حجم بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال جاری گفت: اعداد و ارقام لایحه بودجه در سطرهای مختلف با یکدیگرهم خوانی لازم را ندارند وبرای این که این ارقام با یکدیگر همخوانی لازم را داشته باشند، سعی شده که تغییراتی در تعاریف اعمال شود