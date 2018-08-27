به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، هدایت‌الله میرمرادزهی اظهار داشت: عمده صیادان سیستان و بلوچستان، صیادان فراساحل هستند و در آب‌های بین‌المللی کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند با طی مسافت هزاران مایل از ساحل و با لنج‌های برودتی به صید می‌پردازند.

وی افزود: از بیش‌از ۹۰۰ فروند لنج فراساحل که در ۱۱ بندر ماهیگیری سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند، بیش‎از ۵۰۰ فروند لنج فراساحل هستند که تحت نظارت کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند در آب‌های بین‌المللی و با دریاروی‌های یک تا دو ماهه به صید می‌پردازند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از نظر میزان برداشت در کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند رتبه دوم بعد از کشور اندوزی را دارد و از نظر تعداد شناور نیز رتبه دوم بعد از کشور سری لانکا را در بین حدود ۲۰ کشور ساحلی اقیانوس هند و عضو نهاد بین‌المللی کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند دارد.

میرمرادزهی ادامه داد: صیادان سیستان و بلوچستان تنها صیادان کشور هستند که در آب‌های بین‌المللی به صید می‌پزدازند و سیستان و بلوچستان به‌واسطه صید فراساحل در سه‌سال متوالی گذشته رتبه اول میزان صید ایران را کسب کرده است.

وی گفت: در سال صید گذشته که از مهرماه ۹۶ آغاز شد و خرداد ماه ۹۷ پایان یافت؛ صیادان سیستان و بلوچستان ۳۰۳ هزارتن ماهی صید کردند که رتبه اول میزان صید ایران است، پس از سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان است که حدود ۲۷۰ هزارتن میزان صید در این استان ثبت شده است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بیش‌از ۲۴ هزار صیاد سیستان و بلوچستانی در آب‌های ساحلی و فراساحلی فعالیت می‌کنند؛ خاطرنشان کرد: بیش‌از ۶۰ درصد صید صنعتی و تن‌ماهیان ایران توسط صیادان سیستان و بلوچستان و عمدتا صیادان فراساحل این استان تامین می‌شود و علاوه‌بر آن ۴۰ درصد صید تجاری ایران نیز از این استان تامین می‌شود.