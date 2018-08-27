اشتباه در آرامستان شهر یاسوج موجب تحویل اشتباه جسد متوفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر تحویل اشتباه دو جسد به خانواده های متوفیان، شهرداری یاسوج با واکنس نسبت به این موضوع نسبت به شفاف سازی ماجرا اقدام کرده است که موارد مطرح شده به شرح ذیل است.

عصر روز یکشنبه مورخه چهارم شهریور ماه از دو جسد متوفی خانم در سردخانه آرمستان "شرف آباد یاسوج"، یکی از اجساد به خانواده متوفی جهت تشییع و تدفین تحویل داده شد.

از آنجا که خانواده متوفی در خارج از شهر یاسوج و در یکی از مناطق دور از دسترس مرکز استان ساکن بودند، خانمی همراه آنها نبود تا بتواند جسد مربوطه را کنترل و شناسایی کند و لذا بستگان وی بدون کنترل های معمول و لازم، نسبت به تحویل و حمل جسد اقدام کردند.

پس از مراجعه خانواده دیگر خانم متوفی که جسد وی در سردخانه بود و پی بردن به این موضوع، با اقدام سریع نیروهای شهرداری یاسوج، جسد مرحومه از میانه راه به یاسوج عودت شد.

لازم به ذکر است در این ماجرا فقط یک جسد جابجا شده بود و ادعای برخی رسانه ها مبنی بر تحویل اشتباهی چند جسد و هرگونه خبر دیگری در این خصوص کذب محض است و به هیچ وجه صحت ندارد.

از همین رو شهرداری یاسوج با تاکید بر دقت بیشتر، ضمن برخورد با عوامل سازمان آرمستان که در این ماجرا قصور داشته اند، از خانواده های داغدار عذرخواهی می کند.