سی و چهارمین دوره کنفرانس ملی فیزیک ایران در قزوین کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره کنفرانس ملی فیزیک ایران روز دوشنبه با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی از مدیران کشوری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

مهدی زندیه معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در این مراسم اظهار داشت: میزبان اصلی این مراسم دانشکده علوم پایه بوده و کمیته های بسیاری در این برنامه نقش داشته است.

وی افزود: زحمات بسیاری برای برگزاری همایش انجام شده و سابقه چنین کنفرانسی به چهل سال گذشته باز می گردد.

معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بیان کرد: کنفرانسی که به مدت سه روز در قزوین برگزار می شود دستاوردهای ارزشمندی را به همراه خواهد داشت.

در این کنفرانس به مدت سه روز جمع کثیری از فرهیختگان و فیزیک پیشگان از سراسر کشور در گرایش های مختلف فیزیک به بحث و تبادل می پردازند.