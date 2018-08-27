اَبَرتورم ونزوئلا با قدرت خرید مردم چه کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم ونزوئلا امسال می‌تواند به ۱ میلیون درصد برسد.

در همین ارتباط، برخی تصاویر به خوبی کاهش قدرت خرید امروز ارز ونزوئلا (بولیوار) را به نمایش گذاشته است.

یک کیلوگرم گوشت ۹۵۰۰۰۰۰ بولیوار یا معادل ۱.۴۵ دلار ارزش دارد

یک مرغ ۲.۴ کیلوگرمی ۱۴۶۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۲.۲۲ دلار است

یک کیلوگرم برنج ۲۵۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۳۸ دلار است

یک کیلوگرم پنیر ۷۵۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۱.۱۴ دلار است

یک دستمال کاغذی توالت لوله‌ای ۲۶۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۰۴۰ دلار قیمت دارد

ماکارونی ۲۵۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۳۸ دلار

یک کیلو هویج ۳۰۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۴۶ دلار

قیمت روز یک کیلوگرم گوجه فرنگی حالا به ۵۰۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۷۶ دلار رسیده است

قیمت یک بسته یک کیلویی آرد ذرت ۲۵۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۳۸ دلار است

قیمت یک عدد صابون ۳۵۰۰۰۰۰ بولیوار یا ۰.۵۳ دلار است

اَبَر تورم ونزوئلا قدرت خرید پول این کشور را نابود کرده است و فروشندگان را به احتکار تشویق می‌کند. وقتی دیگر اعتمادی به این نباشد که ارز یک کشور بتواند ارزش خود را حفظ کند، فروشندگان برای قبول این ارز تقاضای یک حاشیه ریسک بالا می‌کنند؛ آنها این کار را با بالا بردن قیمت‌های خود انجام می‌دهند.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، روسیه هم با اَبَرتورم روبرو شد، درحالی‌که بحران اقتصادی زیمباوه باعث شد این کشور ارز خود را به سود دلار و سایر ارزهای با ثبات بین‌المللی کنار بگذارد.