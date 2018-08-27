بیسوادها و کم سوادها عامل حدود نیمی از تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان در شصت و سومین کمیته هماهنگی طرحهای ترافیکی با اشاره به افزایش سفرها در شهریورماه افزود: ۴۳ درصد تصادفات را افراد بیسواد و دارندگان مدرک ابتدایی رقم می زنند و نقش افراد با تحصیلات دیپلم به بالا ۴ درصد است.

رئیس پلیس ترافیک شهری در خصوص کشته‌شدگان حاصل از تصادفات تصریح کرد: ۲۹ درصد از جانباختگان در سر صحنه تصادف‌اند، ۷ درصد حین انتقال به بیمارستان و ۶۳ درصد در مراکز درمانی جان می‌سپارند.

وی گفت: ۲۹.۷ درصد کشته‌شدگان عابران پیاده‌اند و ۳۶.۹ درصد موتورسیکلت‌سواران؛ بیشترین علت تصادفات هم عدم توجه به جلو بوده است با ۳۵.۷ درصد و عدم رعایت حق‌تقدم با ۲۱.۷ درصد.

این مقام ارشد راهور ناجا با اعلام این مطلب که ماه شهریورماه با اوج سفرها مواجهیم، افزود: از طرف دیگر، با توجه به بازگشایی مدارس در مهرماه افزایش سفرهای درون‌شهری را به دلیل خرید مایحتاج در شهریورماه شاهد هستیم که بر همین اساس تمام نیروهای درون‌شهری اعم از پایور و وظیفه به صورت آماده‌باش صددرصدی هستند.

سرهنگ قاسمیان ادامه داد: طرح تشدید ممنوعیت تردد وسایط نقلیه سنگین و ممنوعیت انجام عملیات‌های عمرانی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست امسال ۱۰۶۵ نفر در اثر تصادفات جان باختند که ۶۳ درصد مرد و ۱۷ درصد خانم بودند.