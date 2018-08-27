۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

مربی تیر و کمان بعد از کسب مدال برنز: فشار زیادی روی ما بود

مربی تیم ملی تیر و کمان گفت: در این مدت فشار زیادی روی ما وجود داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، برای نخستین بار تیم کامپوند میکس تیرو کمان به برنز مسابقات دست پیدا کرد.

پاک زاد مربی این تیم که بعد از ناکامی این چند وقت اخیر تا به امروز روحیه خوبی نداشت، در خصوص این مسابقه گفت: بعد از ناکامی که روز گذشته داشتیم و بچه ها نتوانستند نتیجه لازم را بگیرند در اردو روی روحیه آنها کار کردیم تا برای این مسابقه آماده شوند.

پاک زاد در ادامه در خصوص شانسی که تیم ایران آورد و حریف پنج امتیاز را یک جا از دست داد گفت: نمی توان اینطوری آنالیز کرد هر بازی شرایط خودش را دارد. ما در مسابقات قبلی اشتباهی که داشتیم فاصله خود را با حریفان زیاد کردیم اما در مسابقه امروز سعی کردیم فاصله امتیاز را در نظر بگیریم و توانستیم به نتیجه برسیم.

این مربی در پایان گفتروز گذشته به خاطر باخت هایی که به دست آمد فشارهای زیادی روی ما بود و بچه ها برای این مسابقه در اردو هم قسم شدند.

