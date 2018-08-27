۷ دلیل برای دروغگویی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدسنا، مدتی است که ما ملت ایران خیرخواه جدیدی پیدا کردهایم. کافی است اخبار رسانهها و شبکههای اجتماعی را کمی بالا و پایین کنیم تا بفهمیم در ابراز دوستی، هیچکس به گرد پای او هم نمیرسد.
او به کمک تیم رسانهایاش بهدقت مناسبتها و اعیاد ملی ما را دنبال میکند و تبریک میگوید، برای پیروزیهای تیم ملی فوتبال هورا میکشد، از وقوع زلزله در کشور محزون و عزادار میشود و حتی برای کمآبی و تشنگی ایران هم راهحل دستوپا میکند. خلاصه اینکه هیچ بهانه و فرصتی را برای ابراز عشق به ملت ایران و لایک کردن صفحه آن از دست نمیدهد.
ما مردمی هستیم که باوجود تفاوتهای نژادی، مذهبی، قومی و زبانی، فراز و نشیبهای بسیاری را کنار یکدیگر پشت سر گذاشتهایم و دیگر آن ملت ساده و خوشباور نیستیم که چهره «دروغ» را از پشت نقاب دوستی و خیرخواهی تشخیص ندهیم و به عشق پوشالی سیاستمداران جویای نام و مقام به تودهها، شک نکنیم. رفتار آقای نتانیاهو، در بهترین حالت، یادآور کاندیداهایی است که در آستانه انتخابات و رأیگیری هیچ مجلس عزا و عروسی و مناسبتی را برای تبریک یا تسلیت از دست نمیدهند. هرچند ریاکاری نخستوزیر اسرائیل بیش از این حرفهاست. متأسفانه در ایران بهرغم کثرت شعارها و هیاهوهای رسانهای، نیت هولبرانگیز نتانیاهو همچنان مخفی مانده است. شاید او از همین آب گلآلود ماهی میگیرد و چشم امید به اختلافهایی بسته است که فقط دروغهایش را بیشتر از همیشه مخفی نگه میدارد.
در ادامه فقط چند استناد مختصر از مشکلات پرونده صداقت و درستکاری نتانیاهو را مطرح میکنیم. این نمونهها میتواند برای آشنایی با او و انگیزههای ایراندوستیاش راهگشا باشد.
۱. فساد اداری: فسادهای اداری نتانیاهو متعدد و از طریق مطبوعات خود اسرائیل بارها بررسی شده است. این فسادها دستکم در دو مورد که به پرونده هزار و پرونده دوهزار شهرت یافته (Case ۱۰۰۰ & Case ۲۰۰۰)، به پلیس اسرائیل نیز کشیده شده و به بازجویی از وی نیز انجامیده است. بر اساس پرونده نخست، نتانیاهو طی معاملهای غیرقانونی به روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهارانوت (Yediot Ahronot) وعده داد که در مقابل تبلیغ و تعریف این روزنامه از وی، مقرراتی علیه رقیب این روزنامه وضع میکند. در مورد دیگر، گرفتن رشوه از چند سرمایهدار یهودی مورد شکایت پلیس قرار گرفته است. البته فسادهای اداری نتانیاهو محدود به این دو مورد نیست و میتوان به نمونههای دیگری چون انتصاب بارآن (Bar-On Hebron) اشاره کرد که شرح آن از حوصله این مقاله خلاصه خارج است. در پرونده دیگری، (The Expensive In-Flight Bed) نتانیاهو متهم شد که نیممیلیون شیکل از اموال عمومی را صرف تدارک اتاق خواب و تختی دو نفره در هواپیما تنها برای پروازی پنجساعته از تلآویو به لندن (برای حضور در تشییع جنازه مارگارت تاچر) کرده است. به دنبال بالا گرفتن اعتراضها علیه اقدامات غیرقانونی نتانیاهو، پلیس اسرائیل واکنش نشان داد و در تاریخ سیزدهم فوریه ۲۰۱۸ خواهان ایراد اتهامی رسمی به وی به دلیل ارتکاب فساد و رشوهخواری شد.
۲. فساد اخلاقی: فسادهای اخلاقی نتانیاهو ازدواجهای پی در پی وی را تحت تاثیر قرار داده و به بن بست کشانده است. در ازدواج اول، هنگامی که همسر باردار وی (Miriam Weisemann) از رابطه نامشروع نتانیاهو با دختری غیریهودی (Fleur Cates) آگاه شد از او طلاق گرفت. ازدواج سوم نتانیاهو، با سارا همسر فعلی وی، نیز هنگامی که فیلم رابطه جنسی وی با دستیار متاهلش (Ruth Bar) به رسانه ها درز کرد در آستانه فروپاشی قرار گرفت. نتانیاهو رسما به این رابطه، که در اسرائیل به بی بی گیت (Bibi-gate) مشهور شد، اعتراف کرد و با عذرخواهی ازدواج سوم خود را از خطری مشابه فروپاشی های قبلی نجات داد.
۳. فساد خانواده نتانیاهو: فساد در خانواده نتانیاهو به شخص وی محدود نیست. همسر او نیز نمایشگاهی از زندگی اشرافی با اموال عمومی است. کلکسیون اتهامات وی شامل موارد متعددی چون بدرفتاری با خدمتکاران، عدمپرداخت حقوق آنها و حیفومیل اموال عمومی است که در مطبوعات با عناوین مختلف و متعددی، چون افتضاح بطری (Bottle-gate)، مطرح شده که در مواردی به محکومیت او منجر شده است. مطبوعات بر اساس اینگونه اتهامها به او لقب ماری آنتوانت جدید (Modern Marie Antoinette) دادهاند. ماری آنتوانت ملکه فرانسوی نیز بیخبر از قحطی و فقر مردم گفته بود اگر مردم نانی برای خوردن ندارند، کیک بخورند.
۴. فساد اطرافیان و کارمندان نتانیاهو: موارد فساد در کارمندان و همکاران نتانیاهو آنچنان پرتعداد و عادی است که گویی ویژگی فساد، پیششرطی برای همکاری با نتانیاهو است. بسیاری از نزدیکان نتانیاهو به دلیل افشای فساد و فشار مطبوعات و افکار عمومی استعفا داده یا برکنار شدهاند که معروفترین آنها ناتان اشل (Natan Eshel)، گیل شفر (Gil Shefer)، اری هرو (Ari Harow) و دیوید شاران (David Sharan) هستند. اتهام این افراد شامل فساد جنسی، فساد مالی و رشوهخواری است. علاوه بر اینها، دو تن از نزدیکترین یاران نتانیاهو، نیر هفتز و اشلومو فیلبر (Nir Hefetz & Shlomo Filber)، نیز در همین رابطه دستگیر شدهاند. آنها که در دفتر نخستوزیر باقی ماندهاند احتمالاً وضعیت بهتری ندارند. دیوید کیز (David Keyes) سخنگوی فعلی نتانیاهو و دستیار وی در امور رسانهای که اتفاقاً طراح پیامهای ویدیویی نتانیاهو به ملت ایران است، با اتهام تجاوز جنسی روبرو است. شرح مفصل و دقیقتری از اتهامات و مشکلات این افراد از طریق مقاله پانوشت قابلدسترسی است.
۵. علاوه بر فسادهای اداری و اخلاقی نتانیاهو، او دروغگوی خبرهای است و دروغهای آشکار و بزرگی گفته که برخی از آنها شهرت یافته و شخصیت او را بهعنوان دروغگویی قهار معرفی میکند. در این بخش فقط به چهار دروغ مشهور وی اشاره میشود:
• دروغ اول: نتانیاهو در اکتبر ۲۰۱۵ مدعی شد هیتلر رهبر آلمان نازی، ابتدا قصد نداشت یهودیان را نابود کند اما پس از دیدار با حاج امین الحسینی رهبر فلسطینیها و بنا به توصیه وی به کشتار دستهجمعی یهودیها روی آورد. این دروغ نهتنها مورخین مسلمان بلکه مورخین یهودی را نیز شگفتزده کرد. مرکل صدراعظم آلمان با رد این ادعا بر مسئولیت آلمان در این جنایت تأکید کرد. سپس مورخین هولوکاست وارد میدان شدند و دروغ او را برملا کردند: کشتار یهودیها پنج ماه پیش از ملاقات هیتلر و الحسینی شروع شده بود!
• دروغ دوم: نتانیاهو در چندین مناسبت (از جمله در سخنرانی در کنگره آمریکا) مدعی شده است اسرائیل تنها نقطه خاورمیانه است که مسیحیان آزادانه میتوانند کریسمس را جشن بگیرند. اهل اطلاع بهخوبی میدانند برگزاری هرساله جشنهای کریسمس مسیحیان در کشورهایی چون لبنان، ایران و سوریه، این ادعا را به دروغی بیشرمانه بدل میکند.
• دروغ سوم: بیش از بیستوشش سال است بنیامین نتانیاهو میگوید ایران ظرف چند سه سال آینده به سلاح هستهای دست خواهد یافت. اولین بار در سال ۱۹۹۲ نتانیاهو گفت: «ایران سه تا پنج سال تا ساخت بمب فاصله دارد.» این اظهارات در سالهای ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ تکرار شد. طی همه این سالها نهتنها ادعاهای نتانیاهو درست از آب درنیامد بلکه پس از توافق هستهای، آژانس بینالمللی انرژی هستهای پس از بازرسیهای مکرر طی بیانیهای عاری بودن ایران از سلاحهای هستهای را تائید کرد. دروغهای نتانیاهو در این زمینه، به قول یکی از خبرنگاران مشهور بینالمللی، دست چوپان دروغگو را از پشت بسته است.
• دروغ چهارم: به دنبال فشار دولت اوباما برای توقف ساختوسازهای غیرقانونی در شهرکهای یهودینشین کرانه باختری، نتانیاهو در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۹ پذیرفت احداث شهرکها به مدت ده ماه متوقف شود. گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص نشان میدهد این تعهد و اعلام توقف عملاً تأثیر قابلملاحظهای بر شهرکسازی در کرانه باختری نداشته است.
۶. آش دروغگویی نتانیاهو آنچنان شور است که محافل اسرائیلی نیز لب به شکوه و شکایت گشودهاند: روزنامه اسرائیلی هاآرتص، سرمقاله خود را به دروغگویی نتانیاهو اختصاص میدهد: روزنامه ۳۱ جولای ۲۰۱۷ با عنوان «چگونه دروغگو شدن اتفاق میافتد» (What it Takes to Be a Liar). بر اساس شهادت فرزند آریل شارون، گیلاد شارون (Gilad Sharon)، نخستوزیر سابق اسرائیل به نتانیاهو گفته بود: تو دروغگو بودی و همچنان دروغگو باقی ماندهای. لی رابین (Leah Rabin)، همسر اسحاق رابین نخستوزیر سابق اسرائیل نیز درباره نتانیاهو نوشته است: «بنیامین نتانیاهو شخصی فاسد و دروغگویی غوغاساز است.» جالبتر از اینها، نظر افکار عمومی اسرائیل درباره نتانیاهو است. بر اساس نظرسنجی انجامشده از سوی بنیادی آمریکایی (New America’s Middle East Task Force) در سال ۲۰۰۹، شصت درصد از اسرائیلیها و ۴۱ درصد از طرفداران نتانیاهو، وی را فردی باصداقت نمیدانند.
۷. دروغگویی نتانیاهو رهبران کشورهای دوست اسرائیل را نیز به ستوه آورده است؛ بهگونهای که آنها نیز مجبور به موضعگیریهایی شدند که در دنیای دیپلماتیک چندان مرسوم نیست: نقلقولهای متعددی از گفتگوهای نتانیاهو با رهبران غربی در مطبوعات مطرحشده که حاکی از خشم و ناراحتی آنها از بیصداقتی و دروغگویی نتانیاهو است. این گفتگو یکبار که نیکلاس سارکوزی، رئیسجمهور وقت فرانسه، از روشن بودن میکروفن بیخبر بود به بیرون درز کرد. او در ملاقاتی با اوباما (در چهارم نوامبر ۲۰۱۱) در حاشیه نشست گروه بیست گفت: «من دیگر تحمل او را ندارم. او یک دروغگو است.» اوباما هم در جواب، ضمن همدردی گفته بود: «من چه کنم که هر روز با او سروکار دارم».
دقت در موارد فوق می تواند نشان دهد نتانیاهو برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از دروغ گفتن باکی ندارد. او نه تنها دروغ می گوید بلکه متهم به فسادهای رنگارنگ است. نه تنها خودش بلکه سایر اعضای خانواده و تقریبا تمامی نزدیکانش در فسادهای جورواجور گرفتار می باشند. اهمیت عنصر فساد در عدم اعتماد به نتانیاهو در این نکته نهفته است که دروغ گویی بخش اجتناب ناپذیری از این فسادهاست. کدام فاسد است که فساد اخلاقی و مالی و ... خود را با دروغ پنهان نسازد. دروغگویی های مکرر نتانیاهو رسانه های اسرائیلی را نیز به واکنش واداشته است. اما شاید جالبتر از همه اظهارات و اعترافات سیاستمداران کشورهای غربی، یعنی کشورهای دوست إسرائیل، است که از دروغگویی های نتانیاهو به ستوه آمده و لب به اعتراض گشوده اند. احتمالا مشاوران نتانیاهو که برنامه های تبلیغاتی و پیامهای دوستانه وی به ملت ایران را طراحی می کنند، و به تاثیر آن بر اذهان عمومی دل بسته اند، ایرانیها را مردمانی کودن و کوته فکر فرض کرده اند که چشم بسته به اظهار دوستی هر کس و ناکسی دل می بندد.
نویسندگان:
«سیدهادی برهانی» استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و «آزاده صابری» دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه ـ دانشگاه تهران
