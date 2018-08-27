سالن همایش و آمفی تئاتر دانشگاه دامغان افتتاح شد

عبدالعلی بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ظهر دوشنبه سالن همایش و آمفی تئاتر دانشگاه دامغان با حضور وزیر علوم افتتاح شد، ابراز داشت: این مجموعه در زمینی با شش هزار متر مربع و دارای چهار هزار و ۵۰۰ متر زیربنا و بااعتباری معادل ۱۳۰ میلیارد ریال ایجاد شده که به بهره‌برداری رسید.

وی بابیان اینکه این سالن دارای ظرفیت ۹۰۰ صندلی در دوطبقه است، افزود: هفته دولت فرصت خوبی برای بیان دستاوردهای نظام است که خوشبختانه این مهم در دانشگاه دامغان به نحو شایسته محقق شده است و امروز شاهد بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی افتتاح‌شده در شرق استان سمنان هستیم.

احداث خوابگاه در دانشگاه دامغان

رئیس دانشگاه دامغان بابیان اینکه این دانشگاه دارای ۵۸ آزمایشگاه، ۱۸ کارگاه، سه سایت، یک‌خانه ریاضی و یک لابراتوار است، ابراز داشت: سال گذشته برای ساخت و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه چهار میلیارد ریال اعتبار توسط معاونت علمی و فناوری و راهبردی ریاست جمهوری جذب شد.

بصیری در ادامه تصریح کرد: این دانشگاه پنج خوابگاه دخترانه با ظرفیت یک هزار دانشجو و سه خوابگاه پسرانه شامل ۸۰۰ دانشجو را دارد و همچنین پنج هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۷۰ رشته و گرایش در دانشگاه دامغان مشغول تحصیل هستند.

وی بابیان اینکه دانشگاه دامغان ۱۵۲ عضو هیئت علمی شامل چهار استاد تمام، ۲۴ دانشیار، ۱۱۵ استاد یار دارد، افزود: به دنبال ارتقا سطح علمی و جایگاه این دانشگاه در کشور هستیم لذا افتتاح این پروژه‌ها تنها گوشه‌ای از خدمات انجام‌گرفته در دامغان محسوب می‌شود و قطعا تعریف پروزه های عمرانی در دستور کار قرار دارد.