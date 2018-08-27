به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین پور، با بیان اینکه ایجاد تعامل، هماهنگی، همبستگی و هم‌افزایی منابع و امکانات فعالان عرصه خیر و احسان یکی از برنامه‌های این نهاد در سال‌های پیش روست، اظهار داشت: این نهاد و انجمن مددکاری امام زمان (عج) که از مهم‌ترین و پر سابقه ترین فعالان حمایت از نیازمندان در اصفهان هستند، به‌ منظور هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع و امکانات خود جهت ارائه خدمات بیشتر به ایتام اصفهانی در زمینهٔ خرید و احداث مسکن، زیارت و درمان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

وی اصلی‌ترین هدف از این تفاهم‌نامه را تسهیل در خانه‌دار شدن ایتام مشترک تحت حمایت اعلام کرد و افزود: فرزندان یتیمی که تحت حمایت کمیته امداد و انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان قرار دارند از مزایای این تفاهم‌نامه برخوردار می‌شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان کمک میزان هزینه خرید و احداث مسکن ایتام به دنبال این تفاهم‌نامه را از ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سهم کمیته امداد اصفهان در تامین این مبالغ از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است.

وی تسهیل در سفرهای زیارتی ایتام مشترک بین این دو نهاد را از دیگر دستاوردهای این تفاهم‌نامه دانست و گفت: ۳۰ درصد از هزینه سفر زیارتی ایتام مشترک بین کمیته امداد و انجمن مددکاری از منابع در اختیار کمیته امداد اصفهان تأمین و مابقی توسط انجمن مددکاری پرداخت می‌شود.

متین پور با بیان اینکه توجه همه فعالان عرصه خیر و احسان به هم‌افزایی امکانات و منابع، یک ضرورت انکارناپذیر در عرصه از حمایت از نیازمندان است، افزود: تخصصی شدن و تمرکز مراکز خیریه بر مشکلات عمده نیازمندان مانند درمان، مسکن و اشتغال می‌تواند از گسترش فقر جلوگیری کند و منجر به توانمندی و خودکفایی اقتصادی خانوارهای نیازمند در استان اصفهان شود.

وی با اعلام اینکه برای کمک مستمر و پایدار به جامعه مددجویان کمیته امداد اصفهان نیازمند مشارکت گسترده مردم نیکوکار اصفهان هستیم، گفت: در سال‌های اخیر شیوه‌های نوین و الکترونیکی برای جذب کمک‌های مردم توسط این نهاد ایجادشده‌ و خیران و مردم نیکوکار اصفهان می‌توانند با شماره‌گیری تلفن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷۷ از همه خطوط ارتباطی، شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۱*۸۸۷۷* از تلفن همراه و مراجعه به تارنمای https://isfahan.emdad.ir کمک‌های خود را در اختیار نیازمندان قرار دهند.