یکی از متهمان تعرض به مامور راهور دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در حاشیه شصت و سومین کمیته طرح‌های ترافیکی تابستانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به افزایش میزان تردد ها در شهریور ماه خوشبختانه تا کنون اتفاق خاصی در معابر و شریان‌ها اصلی کشور رخ نداده است.

رییس پلیس راهور ناجا گفت: سرعت و سبقت غیر مجاز همچنان بیشترین میزان حوادث رانندگی را به خود اختصاص می دهد که با افزایش فرهنگ ترافیک باید تلاش کنیم تا حجم تصادفات کم تر شود.

سردار مهری با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی گفت: این حادثه روز پنج شنبه اول شهریور ماه و در ۱۲ کیلومتری شهر شیراز در مسیر شیراز به کازرون رخ داده است که مامور راهور برای کمک به خودروی سواری پژو خسارت دیده در صحنه حاضر می‌شود. در همین حین یک دستگاه خودروی سواری لندکروز به دلیل سرعت زیاد واژگون می‌شود یک نفر که صاحب خودروی لندکروز است با همراه آن اقدام به ضرب و شتم مامور راهور می‌کند و به خودروی راهور آسیب میرساند.

رییس پلیس راهور ناجا با اعلام اینکه یک نفر از ضاربان دستگیر شده و پرونده آن در مجموعه قضایی فارس دنبال می‌شود، گفت: پرونده نماینده مجلس که به مامور پلیس راهور تعرض کرده بود نیز همچنان در معاونت حقوقی ناجا در حال رسیدگی است.

رییس پلیس راهور ناجا گفت: از ابتدای طرح تابستانی تا کنون ۵۱ درصد از کشته‌های حوادث رانندگی در صحنه تصادف جان خود را از دست داده اند.