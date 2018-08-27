حضور پیشکسوتان و قهرمانان کشتی در جمع جانبازان اعصاب و روان

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده بزرگ کشتی امروز پنجم شهریورماه همزمان با روز ملی کشتی در سراسر کشور در میان اقشار آسیب پذیر مردم حضور می یابند که در این بین قهرمانان تیم های ملی کشتی نیز در تهران به دیدار جانبازان اعصاب و روان رفتند.

بر همین اساس جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان تیم های ملی کشتی از جمله ابراهیم جوادی، بهرام مشتاقی، رضا لایق، مجید خدایی، حبیب اله اخلاقی، هادی حبیبی، پرویز هادی، مهدی علیاری، حسن یزدانی و علیرضا کریمی به نمایندگی از جامعه کشتی در آسایشگاه اعصاب و روان جانبازان نیایش واقع در سعادت آباد حضور یافتند.

در این دیدار صمیمانه کشتی‌گیران تیم های ملی ضمن گفتگو با این جانبازان در جریان مشکلات و مسائل آنها قرار گرفتند و برای آنها که برای دفاع از کیان کشور با مشکلات متعددی روبرو شده اند از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامتی کردند. پیشکسوتان و قهرمانان کشتی کشور قرار است بزودی در ادامه برنامه های خود به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست واقع در میدان بهمن نیز بروند.