تجلیل از پنج چهره فرهنگی و هنری در پنجمین «جایزه هنری غدیر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پنجمین جایزه هنری غدیر در آستانه عید سعید غدیرخم عصر چهارشنبه هفتم شهریور به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

این جایزه نکوداشت هنرمندانی است که در حوزه زنده نگه‌داشتن عنوان غدیر و ترویج نگاه و سیره امیرالمومنین علی (ع) شاخص و مطرح‌ هستند و چهره‌هایی چون داوود میرباقری خالق سریال «امام علی (ع)»، فرهاد فخرالدینی موسیقیدان و رهبر ارکستر، سید مهدی شجاعی محقق و نویسنده، صدیق تعریف خواننده موسیقی سنتی، حمید عجمی خوشنویس و مبدع خط معلی، داریوش ارجمند ایفاگر نقش مالک اشتر در سریال «امام علی(ع)»، عبدالله اسکندری طراح و چهره‌پرداز، محمد اصفهانی آهنگساز و خواننده و غلامرضا سازگار شاعر و مداح اهل بیت از جمله چهره‌هایی هستند که در چهار دوره پیشین از آنها تجلیل شده است.

پنجمین آیین جایزه هنری غدیر نیز با تجلیل از پنج چهره برجسته فرهنگی و هنری همراه است.

نصرالله افجه‌ای خوشنویس برای خلق آثاری با موضوع امام علی (ع)، حجت‌الاسلام سیدجمال‌الدین دین‌پرور محقق و رییس بنیاد نهج‌البلاغه برای مجموعه آثار پژوهشی در حوزه غدیر و سیره امیرالمومنین علی (ع)، اصغر همت بازیگر سینما و تئاتر برای ایفای نقش مروان در سریال «امام علی (ع)»، ابراهیم حسن‌بیگی برای نگارش رمان «قدیس» که با نگاهی تاریخی به حدود پنج سال حکومت و خلافت حضرت علی (ع) می‌پردازد و حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی سنتی ایرانی برای قطعه «حضرت خورشید» با آهنگسازی فواد حجازی و شعر عبدالجبار کاکایی در مدح و منقبت امام علی (ع) چهره‌هایی هستند که جایزه هنری غدیر در این دوره به آنها تعلق می‌گیرد.

همچنین نمایشگاهی از آثار هنرمندان عرصه‌های مختلف با موضوع حضرت امیرالمومنین (ع) در حاشیه این مراسم و در این موزه به نمایش درخواهد آمد.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند ساعت ۱۷:۳۰ روز چهارشنبه هفتم شهریورماه به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان اسفندیار مراجعه کنند.