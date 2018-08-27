وزیر علوم وارد دامغان شد/ افتتاح یک طرح‌ عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی ظهر دوشنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان، لحظاتی قبل وارد دامغان شد و مورد استقبال مسئولان ارشد شهرستانی قرار گرفت، غلامی در بدو ورود به دامغان با حضور در دانشگاه این شهرستان یک پروژه عمرانی، دانشگاهی را افتتاح میکند.
سالن همایش و آمفی تئاتر دانشگاه دامغان با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان دارای ظرفیت ۹۰۰ صندلی در دوطبقه همزمان با سومین روز از هفته دولت با حضور غلامی در دامغان افتتاح میشود.
قرار است وزیر علوم از زیرساختهای دانشگاه دامغان شامل آزمایشگاهها، خوابگاه و ... نیز بازدید کند.
غلامی عصر امروز برای افتتاح یک طرح ورزشی در دانشگاه صنعتی شاهرود، وارد این شهرستان خواهد شد.
وزیر علوم صبح نیز در سمنان سه طرح عمرانی و یک نمایشگاه دستاوردهای علمی را افتتاح کرد.
