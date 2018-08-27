طالبان پس از درگیری با مرزبانان تاجیکستان، در «تخار» بمباران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یک افغانستان، مقامات محلی ولایت تخار اعلام کردند که در جنگل مرزی مشترک بین افغانستان و تاجیکستان در شهر «درقد» واقع در تخار درگیری بین گروه طالبان و مرزبانان تاجیکستان صورت گرفته و در نتیجه تلفاتی به هر دو طرف وارد شده است.

در این درگیری که به خاطر قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است، پس از درگیری مسلحانه، طالبان مورد حملات هوایی نیروهای تاجیکستان قرار گرفتند.

«خلیل اسیر» سخنگوی فرماندهی پلیس تخار گفت که در نتیجه این درگیری، ۲ تن از مرزبانان تاجیک و ۶ تن از طالبان کشته شده اند و ۹عضو طالبان نیز زخمی شده اند.

به گفته این مقام پلیس افغانستان، پس از درگیری، نیروهای تاجیک این منطقه را از طریق عملیات هوایی بمباران کرده اند.

اسیر افزود که در این منطقه غیرنظامیان ساکن نیستند و تنها پایگاه طالبان موجود است.