به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع تجاری تفریحی اطلس تبریز به مناسبت عید قربان و عید غدیر که از اعیاد مهم و باشکوه مسلمانان به شمار می‌آید، برای مراجعه‌کنندگان تخفیفات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

این مجتمع که یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تجاری و تفریحی استان آذربایجان شرقی به شمار می‌آید تحت برنامه‌ای با عنوان «عیدانه اطلس»، برای خریداران فروشگاه‌های این مجتمع ۵ تا ۷۰درصد تخفیف در نظر گرفته است.

متجمع تجاری تفریحی اطلس در اراضی ولیعصر تبریز و منطقه نگین‌پارک واقع شده است که به مجهزترین مرکز فروش برندهای معتبر در شمالغرب کشور شهرت دارد.