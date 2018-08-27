۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

معاون سازمان راهداری:

پیش بینی ۷۰ میلیون تردد در شهریور/ عاشورای۹۷پرترافیک ترین روز سال

پیش بینی ۷۰ میلیون تردد در شهریور/ عاشورای۹۷پرترافیک ترین روز سال

معاون حمل و نقل سازمان راهداری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود شهریور امسال ۷۰ میلیون تردد بین استانی ثبت شود، گفت: ۳۰ شهریورماه پر ترددترین روز سال است.

به گزارش خبرنگار مهر، فراهانی در شصت و سومین کمیته طرحهای ترافیکی تابستانه با بیان اینکه در شهریورماه سال گذشته بیش از ۶۳ میلیون تردد بین استانی ثبت شد، افزود؛ شهریور امسال پیش بینی می شود این آمار به ۷۰ میلیون تردد برسد.

وی ادامه داد: بیشترین تردد در سال گذشته به استانهای اردبیل، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی اختصاص دارد.

فراهانی اوج بار ترافیکی جاده ها را در سال گذشته ساعت ۱۷ تا ۲۰ اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال در روز جمعه ۳۰ شهریور به دلیل مصادف بودن با عاشورای حسینی بیشترین ترافیک در جاده ها را شاهد باشیم.

کد خبر 4386132

