۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

وزیر دادگستری:

برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی در ارتقای اعتمادعمومی مؤثر است

خرم‌آباد- وزیر دادگستری با بیان اینکه برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی در ارتقای اعتماد عمومی مؤثر است، تأکید کرد که در این زمینه باید گرفتار زیاده‌روی نشویم.

علیرضا آوایی در جمع خبرنگاران لرستانی و در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر پیرامون برگزاری علنی دادگاه برخی مفسدان اقتصادی گفت: این موضوع حتماً در ارتقای اعتماد عمومی می‌تواند مؤثر باشد.

وی ادامه داد: امیدوارم که خداوند همه ما به‌خصوص مسئولان دست‌اندرکار این بخش را کمک و یاری کند که ضمن اینکه از این روش برای برخورد با مفاسد استفاده می‌شود در این قضیه احیانا گرفتار زیاده‌روی نشویم و بی‌جهت آبروی کسی برده نشود.

وزیردادگستری یادآورشد: مرز این موضوع بسیار ظریف است، همین‌قدر که در این برخوردها نیاز به قاطعیت داریم به همان اندازه هم نیاز به احتیاط داریم، خصوصاً اینکه داریم از مجوزهای مقام معظم رهبری استفاده می‌کنیم.

آوایی افزود: اگر خدای‌نکرده یک مورد اشتباه استفاده شود آسیب‌های جدی به ما وارد می‌شود که امیدوارم با دقت‌هایی که می‌شود این اتفاقات پیش نیاید.

کد خبر 4386138

