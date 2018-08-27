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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

زیباترین خودروی الکتریکی جهان ۲۰۱۹ تولید می شود

زیباترین خودروی الکتریکی جهان ۲۰۱۹ تولید می شود

قرار است یک خودروی مشهور کلاسیک با پک باتری لیتیومی ۴۰ کیلووات ساعتی به عنوان «زیباترین خودروی الکتریکی جهان» در ۲۰۱۹ دوباره تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت جاگوار از تولید خودروی الکتریکی جاگوار کلاسیک E-Type خبر داده است. همچنین خدمات تبدیل موتور بنزینی به الکتریکی نیز برای نسخه های فعلی این خودرو فراهم خواهد شد.

 این خودروی مشهور  به عنوان زیباترین خودروی الکتریکی جهان در سال ۲۰۱۹ تولید خواهد شد.

جاگوار کلاسیک E-Type  مجهز به یک پک باتری لیتیومی کاملا الکتریکی است. مشخصات  باتری لیتیومی با وزن، اندازه و مشخصات موتور خودروی اصلی یکسان است.

پک باتری این خودرو۴۰ کیلووات ساعتی است که ابعاد و وزن آن مشابه موتور ۶ سیلندر DOHC نمونه اصلی جاگوار کلاسیک E-Type  است.

همچنین یک نمایشگر لمسی برای نمایش اطلاعات از جمله آپشن های خرید این خودرو است. البته هنوز مشخصات و قیمت دقیق خودرو اعلام نشده است.

کد مطلب 4386142
شیوا سعیدی

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