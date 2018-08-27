به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه علوی با اشاره به ضرورت آشنایی طلاب با جریان تکفیری و وهابیت گفت: با توجه به وضعیت و موقعیت سوقالجیشی استان فارس و فعالیتها و اقدامات جریانهای سلفی و رسالت و وظیفه ذاتی حوزههای علمیه در محافظت از اندیشههای اسلامی و دفاع از مکتب اهلبیت(ع) و مقابله با فرقههای انحرافی، برگزاری دورههای کوتاهمدت برای آشنایی با مباحث مذکور برای پاسخگویی دقیق و عالمانه به شبهات وهابیت و سلفیه طلاب و استادان حوزه علمیه لازم است.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس به بیان اهداف برگزاری دوره کوتاهمدت پاسخگویی به شبهات وهابیت پرداخت و افزود: آشنایی اجمالی طلاب با فرق اهل تسنن و مرزبندی اهل سنت با جریانهای افراطی و تکفیری همچون وهابیت، آشنایی با شبهات وهابیت و پاسخ آنها و ایجاد روحیه تعامل با مذاهب اسلامی و یکپارچگی با آنان برای مقابله با جریانهای وهابی سلفی و جلوگیری از به وجود آمدن طلاب افراطی از قبیل جریان شیرازیها ازجمله مهمترین اهداف برگزاری دوره کوتاهمدت پاسخگویی به شبهات وهابیت است.
وی اظهار کرد: این دورهها با همکاری شعبه موسسه دارالأعلام مدرسه اهلالبیت(ع) در استان که تحت اشراف مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی است، برگزار می شود.
علوی در خصوص امتیازات شرکت در دوره کوتاهمدت پاسخگویی به شبهات وهابیت گفت: طلاب شرکتکننده در این دوره علاوه بر دریافت گواهی رسمی اتمام دوره از امتیاز تبلیغی، از اولویت اعزام به مراکز خاص جهت پاسخگویی به شبهات و پذیرش در دوره بلندمدت نقد وهابیت، برخوردار خواهند بود.
وی با بیان اینکه تاکنون دو دوره ۱۴ جلسهای در شیراز برگزار شده است، یادآورشد: این دوره با همکاری معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس و موسسه دارالأعلام مدرسه اهلالبیت(ع) در ۱۱ مرکز آموزشی حوزه علمیه خواهران در سراسر استان برای استادان و مبلغان و نیز طلاب خواهر که پایه سوم سطح دو را به اتمام رسانده باشند، برگزار خواهد شد.
