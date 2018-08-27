آماده سازی مردم برای دوران غیبت مهمترین فعالیت امام هادی (ع) بود

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت امام هادی (ع) در خصوص سیره و شخصیت این امام همام افزود: نشر علوم و دانش اسلامی از کارهای مهم امام علی النقی (ع) بود.

وی ادامه داد: بر اساس نوشته شیخ طوسی تعداد دست پروردگان پیشوای دهم و کسانی که از آن حضرت در زمینه‏های مختلف علوم اسلامی روایت نقل کرده‏اند، بیش از ۱۸۵ نفر بوده که از جمله آنان می توان به چهره های برجسته علمی و فقهی همچون ایوب بن نوح، حسن بن علی ناصر، عبدالعظیم حسنی و عثمان بن سعید اشاره کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آماده سازی مردم برای دوران غیبت را مهمترین فعالیت امام هادی (ع) عنوان کرد و تصریح کرد: آن حضرت به دلیل آگاهی از نزدیک شدن وعده خدا درباره ولادت امام مهدی (ع) جو فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه خویش را برای میلاد منجی عالم بشریت، آماده و مقدمات آن را فراهم ساخت.

وی اضافه کرد: از این رو امام هادی (ع) به تدریج از حضورش در میان مردم کاست، تا مردم را رفته رفته برای دوران غیبت امام زمان (ع) آماده سازد و به همین دلیل است که حضرت در بغداد و مرکز کشور پهناور اسلامی، برای خویش نمایندگانی برگزید تا واسطه پیوند میان آن امام و دوست‏داران اهل‏بیت باشند.

سفارش تقوی و پارسایی را از مهمترین توصیه های اخلاقی امام هادی (ع) به مسلمانان برشمرد و بیان داشت: امام هادی (ع) درباره پارسایی و پرهیزگاری و دوری از آنچه ناخشنودی حضرت حق را در پی خواهد داشت، تاکید کرده اند.

حضرت امام علی النقی (ع) در سحرگاه نیمه ذی حجه سال ۲۱۲ هـ.ق در محلی به نام صُریا در حومه مدینه به دنیا آمد. پدرش امام جواد (ع) امام نهم شیعیان و مادرش سمانه بانویی پاک و باتقوا بود. نامش علی، کنیه اش ابوالحسن و برخی القابش نقی، هادی، عالم، فقیه، امین، طیب، ناصح و مرتضی است.