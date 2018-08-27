به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دور جدید تحریمهای ضدروسی آمریکا از امروز دوشنبه ۲۷ آگوست (۵ شهریور) اجرایی میشود.
این تحریمها به بهانه مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس دوجانبه سابق که چندی پیش بههمراه دخترش در شهر «سالزبری» انگلیس هدف عامل اعصاب قرار گرفت، بر روسیه تحمیل میشود.
گفتنی است تحریمهای جدید آمریکا در ۲ دور اعمال میشود که نخستین دور از آنها که امروز آغاز شد، تجهیزات الکترونیکی دومنظوره را شامل میشود.
دور دوم تحریمها برحسب سیاستهای آینده روسیه اعمال خواهد شد و ممکن است ممنوعیت پروازهای روسیه به ایالات متحده، کاهش روابط دیپلماتیک و توقف صادرات ایالات متحده را شامل شود.
وزارت بازرگانی روسیه ضربه ناشی از تحریم کالاهای الکترونیکی دومنظوره را چندان جدی توصیف نکرد حالآنکه درخصوص دور دوم تحریمها، دیمیتری مدودف نخستوزیر روسیه هشدار داد چنانچه شامل فعالیتهای بانکی شود، به منزله اعلام جنگ اقتصادی تلقی شده و مسکو نیز درصورت لزوم از همه راههای موجود از جمله اقتصادی و سیاسی پاسخگوی آن خواهد بود.
