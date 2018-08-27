مصرف گرایی و پسماند معضل اصلی کره زمین

به گزارش خبرنگار مهر،عیسی کلانتری امروز در سفر به استان ایلام و دیدار با امام جمعه به مشکلات زیست محیطی نیز اشاره کرد و یادآور شد: معضل اصلی کره زمین مصرف گرایی و تولید پسماند و آلودگی است که زمین توان پذیریش این حجم انبوه از پسماند را ندارد و مردم باید تولید پسماند و میزان مصرف گرایی را برای حفظ محیط زیست مدیریت کنند.

وی افزود: عمده مشکلات کشور در همین چند ماه باقی مانده تا پایان سال است و بدون تردید در سال آینده با مدیریت پیشگیرانه تحریم ها و مشکلات رفع می شود.

کلانتری اظهار داشت: مشکلات کنونی و تحریم ها با حمایت مردم و مدیریت مسئولان بدون اثر و کوتاه مدت خواهد بود و با مدیریت درست این تحریم ها نیز خنثی می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: اگرچه دشمن بسیار حساب شده و دقیق تحریم ها را دنبال می کند اما اگر بتوانیم مدیریت های لازم را در این زمینه اعمال کنیم، آسیبی به کشور نمی رسد.

کلانتری، آمریکا را در عرصه جهانی در رابطه با تحریم ایران تنها دانست و افزود: اگر بتوانیم ۶ ماه کشور را خوب و حساب شده مدیریت کنیم دشمنان روش و منش خود را در موضوع تحریم ها تغییر خواهند داد.

وی ادامه داد: اگر مردم را نامحرم خود بدانیم و ضعف های مدیریتی خود را بجای پاسخگویی توجیه کنیم در راستای اهداف نظام اسلامی حرکت نکرده ایم.

وی با توصیه به دولتمردان در رابطه با ارتباط با مردم تصریح کرد: مسئولین باید در بین مردم حضور داشته باشند و صدای مردم را بشنوند چرا که نظام جمهوری اسلامی بدون مردم بی معنی خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ارزش و پشتوانه اصلی نظام مردم و وفاداری آنها به انقلاب است که این فاکتور عاملی مهم و تاثیرگذار در سربلندی و اقتدار ایران در عرصه های ملی و بین المللی بوده و امنیت و آرامش کشور حاصل صعه صدر و صبوری مردم در تحمل مشکلات است.

وی افزود: هفته دولت زمانی مناسب برای تعامل مستقیم بین مردم و مسئولان و بیان مشکلات و حقایق با اقشار جامعه است تا با همدلی و همراهی متقابل مشکلات را مدیریت کنیم.

همزمان با هفته دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از هیئت دولت به منظور افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی و اقتصادی به ایلام سفر کرده است.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، شرکت در شورای اداری استان، کلنگ زنی فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب ایلام، مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی و اقتصادی استان، کلنگ زنی تصفیه خانه آب و ایستگاه پمپاژ و پروژه های عمرانی شهرستان ملکشاهی از برنامه های سفر یک روزه رییس سازمان محیط زیست به استان ایلام است.