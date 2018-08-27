۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

رئیس‌سازمان‌حفاظت‌ازمحیط زیست:

مصرف گرایی و پسماند معضل اصلی کره زمین

ایلام-رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: معضل اصلی کره زمین مصرف گرایی و تولید پسماند است.

به گزارش خبرنگار مهر،عیسی کلانتری امروز در سفر به استان ایلام و دیدار با امام جمعه  به مشکلات زیست محیطی نیز اشاره کرد و یادآور شد: معضل اصلی کره زمین مصرف گرایی و تولید پسماند و آلودگی است که زمین توان پذیریش این حجم انبوه از پسماند را ندارد و مردم باید تولید پسماند و میزان مصرف گرایی را برای حفظ محیط زیست مدیریت کنند.

وی افزود: عمده مشکلات کشور در همین چند ماه باقی مانده تا پایان سال است و بدون تردید در سال آینده با مدیریت پیشگیرانه تحریم ها و مشکلات رفع می شود.

کلانتری اظهار داشت: مشکلات کنونی و تحریم ها با حمایت مردم و مدیریت مسئولان بدون اثر و کوتاه مدت خواهد بود و با مدیریت درست این تحریم ها نیز خنثی می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: اگرچه دشمن بسیار حساب شده و دقیق تحریم ها را دنبال می کند اما اگر بتوانیم مدیریت های لازم را در این زمینه اعمال کنیم، آسیبی به کشور نمی رسد.

۶ ماه کشور را خوب و حساب شده مدیریت کنیم

 کلانتری، آمریکا را در عرصه جهانی در رابطه با تحریم ایران تنها دانست و افزود: اگر بتوانیم ۶ ماه کشور را خوب و حساب شده مدیریت کنیم دشمنان روش و منش خود را در موضوع تحریم ها تغییر خواهند داد.

وی ادامه داد: اگر مردم را نامحرم خود بدانیم و ضعف های مدیریتی خود را بجای پاسخگویی توجیه کنیم در راستای اهداف نظام اسلامی حرکت نکرده ایم.

وی با توصیه به دولتمردان در رابطه با ارتباط با مردم تصریح کرد: مسئولین باید در بین مردم حضور داشته باشند و صدای مردم را بشنوند چرا که نظام جمهوری اسلامی بدون مردم بی معنی خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ارزش و پشتوانه اصلی نظام مردم و وفاداری آنها به انقلاب است که این فاکتور عاملی مهم و تاثیرگذار در سربلندی و اقتدار ایران در عرصه های ملی و بین المللی بوده و امنیت و آرامش کشور حاصل صعه صدر و صبوری مردم در تحمل مشکلات است.

وی افزود: هفته دولت زمانی مناسب برای تعامل مستقیم بین مردم و مسئولان و بیان مشکلات و حقایق با اقشار جامعه است تا با همدلی و همراهی متقابل مشکلات را مدیریت کنیم.

همزمان با هفته دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از هیئت دولت به منظور افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی و اقتصادی به ایلام سفر  کرده است.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، شرکت در شورای اداری استان، کلنگ زنی فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب ایلام، مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی و اقتصادی استان، کلنگ زنی تصفیه خانه آب و ایستگاه پمپاژ و پروژه های عمرانی شهرستان ملکشاهی از برنامه های سفر یک روزه رییس سازمان محیط زیست به استان ایلام است.

