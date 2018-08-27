به گزارش خبرنگار مهر، احد چگینی یکشنبه شب در برنامه شب‌های فیروزه‌ای گفت: شاه طهماسب صفوی به ظرفیت‌ها شهر قزوین پی برده بود به همین دلیل نهم شهریور سال ۹۶۲ هجری قمری را به نام روز قزوین نامگذاری کرد.



وی بیان کرد: شاه طهماسب، قزوین را به دلیل شرایط مطلوب آب و هوایی، موقعیت‌ ویژه جغرافیایی و ویژگی‌های خاص ژئوپلیتیک به عنوان پایتخت ایران برگزید.



عضو شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: اعضای محترم دوره سوم شورای اسلامی شهر قزوین با یک ابتکار، نهم شهریور ماه را بنام روز قزوین نامگذاری کردند تا ظرفیت‌ها و جاذبه‌های این شهر را به گردشگران معرفی کنند.



چگینی با اشاره به اینکه ایجاد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری قزوین مهمترین رویکرد مجموعه مدیریت شهری است، گفت: برخی مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد به وظایف نهادها برمی‌گردد مانند هتلینگ ضعف‌هایی است که باید برطرف شود.



وی افزود: ورودی قزوین فقط یک جاده قدیم قزوین به تهران نیست بلکه در اتوبان قزوین- رشت و قزوین- زنجان ۳ ورودی‌ به نام‌های شهید چگینی، یادگار امام و انتهای بلوار شهید باهنر طراحی شده تا مسافران براحتی بتوانند به این شهر وارد شوند.



عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: مبادی ورود و خروج قزوین در اتوبان‌ها ساماندهی شدند تا گردشگران و مسافران فراوانی جذب این شهر شوند.



چگینی با بیان اینکه سرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده خاورمیانه است، گفت: فضاهایی از این مجموعه که ۲۰ سال گذشته مخروبه بوده به همت شهرداری قزوین احیا شده و امروز مورد بازدید گردشگران است.



این عضو شورا افزود: همچنین گرمابه‌ای به نام حمام قجر که اکنون موزه مردم‌شناسی است، امروز گردشگران بی‌شماری از آن بازدید می‌کنند.



عضو شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: سرای سعدالسلطنه و موزه مردم‌شناسی قجر طی سال‌های گذشته بیشترین بازدیدکننده را در سایت‌های گردشگری داشته است.



وی با بیان اینکه جذب گردشگر در دستور کار مجموعه مدیریت شهری است، گفت: در ایام نوروز سال جدید گردشگران و مسافران بی‌شماری وارد این شهر شدند که بیانگر روند صعودی رونق گردشگری است.



این عضو شورا اظهار کرد: باید از درآمد نفتی فاصله بگیریم و با نگاه ویژه به صنعت گردشگری از آن درآمدزایی کنیم تا توسعه پایدار شهری محقق شود.



چگینی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته فرهنگی قزوین با برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله تاکندی آغاز شده است، گفت: نام این روحانی بزرگوار به عنوان یکی از بزرگان قزوین طی سال‌های گذشته مغفول مانده بود که با همت شهرداری زنده شد.



عضو شورای اسلامی شهر قزوین افزود: همچنین در برنامه ثبت مکتب میرعماد حسنی که در سرای بهشتیان برگزار شد، خط نستعلیق قزوینی ثبت یونسکو شده که کار ارزشمند و فاخری است.