تیم میکس کامپوند ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، فرشته قربانی و نیما محبوبی ترکیب تیم میکس کامپوند ایران را در بازی های آسیایی تشکیل دادند. این تیم در مرحله رده بندی این بازی‌ها، مقابل سنگاپور با امتیاز ۱۵۵ بر ۱۵۲ به برتری دست یافت و مدال برنز را از آن خود کرد.

این برای نخستین بار است که کمانداران ایران در این بخش صاحب مدال بازی های آسیایی شده اند.

مدال تیم میکس کامپوند ایران در بازی های آسیایی اولین مدال تیروکمان در این دوره از بازی ها به حساب می آید. این چهل و سومین مدال کاروان ایران در این دوره از بازی ها به حساب می آید.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی

​۱۱- تیم کبدی بانوان

۱۲- تیم ملی کبدی مردان

​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری

​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته

​۱۵ - بهمن عسگری - کاراته

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو

۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان

۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ

۱۱- تیم دو نفره روئینگ

​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته

۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته

۱۴- رزیتا علیپور - کاراته

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

​۸- ناهید کیانی - تکواندو

​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته

۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات

۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری

۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان

۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته

​۱۴ - تیم میکس کامپوند