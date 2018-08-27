۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

فرماندار بیجار:

تلاش مسئولان در راستای خدمت به مردم باشد

بیجار-فرماندار بیجار با تاکید بر اینکه مسئولان باید در راستای خدمت و رفع مشکلات مردم تلاش کنند گفت:خدمت به مردم، از ارزش و مقام بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر امروز در آیین تجلیل از  کارمندان برتر ادارات که در محل سینما آزادی بیجار برگزار شد به اهمیت خدمت به مردم اشاره کرد و اظهار داشت:مسئولان و کارکنان ادارات باید از تمام لحظات خدمت خود در راستای رفع مشکلات مردم  اسستفاده کندد و وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

وی با بیان اینکه عمر خدمت ۳۰ ساله در سمت کارمند یا مدیر اداره بسرعت به پایان خواهد رسید و تنها نام و یاد نیکو در ذهن و خاطره مردم باقی می ماند بیان داشت:مسئولان و کارمندان باید به تکریم واقعی ارباب رجوع پایبند باشند.

ورمقانی در ادامه به اهمیت بیان و انعکاس خدمات و عملکرد دولت به مردم اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اعتبارات کم و مشکلات مالی خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و لازم است تا این اقدامات به اطلاع مردم برسد.

وی به اهمیت احیا مجدد شرکت ها و تعاونی ها اشاره کرد و گفت:شرکت ها و تعاونی های مردم نهاد باید احیا گردند تا با جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه های سرگردان، در راه توسعه عمرانی و آبادانی شهرستان گام های استوار و محکمی بردارند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام مرادی امام جمعه شهرستان بیجار نیز به اهمیت و ارزش خدمت به مردم اشاره و تاکید کرد:خدمت به مردم از اهمیت زیادی برخوردار است و نوعی عبادت محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع باید در سر لوحه کار مسئولان قرار بگیرد بیان داشت: بعضاً مردم از عملکرد و رفتار برخی از مدیران ادارات دولتی در این شهرستان ناراضی هستند چون رفتار و برخورد برخی مسئولان که باید خدمتگزار مردم باشند، آزار دهنده و دور از تکریم است.

حجت‌الاسلام مرادی با بیان اینکه خدمت به مردم عبادت است، اظهار داشت: حق این مردم این است، مسئولان به آنها خدمت کنند و درعین حال برای خدمت رسانی خود ارزش قائل باشند.

در پایان این آیین، به مناسبت روز کارمند تعدادی از کارمندان و مدیران نمونه شهرستان بیجار با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شدند.
 

کد خبر 4386180

