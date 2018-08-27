سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان: از عملکرد شاگردانم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، فاطمه حیدری پس از نخستین شکست تیم ملی اسکواش بانوان در بازی‌های آسیایی گفت: هند یکی از تیم‌های قدرتمند اسکواش در آسیا است. آنها تیم دوم قاره هستند و دو نفر از بازیکنان هند رده‌های ۱۶ و ۱۹ جهان را در اختیار دارند.

وی خاطرنشان کرد: ملی پوشان ما بسیار جوان هستند و نخستین حضور خود در بازی‌های آسیایی را تجربه می کنند. با توجه به این موضوع نباید انتظار زیادی از آنها داشت. من از عملکرد شاگردانم راضی هستم.



سرمربی تیم ملی ادامه داد: همین که توانستیم خودمان را به این بازی‌ها برسانیم کار بزرگی انجام دادیم. وزارت ورزش از ما خواست تا در جمع هشت تیم برتر آسیا قرار بگیریم که خوشبختانه توانستیم به مقام ششمی آسیا برسیم. امیدوارم با کسب تجربیات بیشتر در این بازی‌ها روند اسکواش بانوان در آینده رو به بهبودی بگذارد.