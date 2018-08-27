محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح ۱۵ طرح برق‌رسانی هم‌زمان با سومین روز از هفته دولت و با حضور استاندار سمنان خبر داد و بیان کرد: برای این طرح‌ها شش میلیارد و ۴۵۱میلیون تومان هزینه صرف شده و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اصلاح ۱۶۱ دستگاه لوازم اندازه‌گیری دی ماندی در قالب طرح سامانه هوشمند اندازه‌گیری انرژی بااعتبار یک میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان در میامی اشاره کرد.

وی افزود: طرح نصب دو ایستگاه هوایی توزیع برق کم تلفات باقدرت ۱۰۰ کیلویت آمپر و دو دستگاه تابلوی عمومی ۲۰۰ آمپری مسکن مهر خیران میامی و روستای محمدآباد بااعتبار ۴۵ میلیون تومان، پست هوایی ۱۰۰ کیلوولت آمپری و تابلوی عمومی ۲۰۰ آمپری روستای سوداغلن بااعتبار ۳۰ میلیون تومان و نصب سه دستگاه ترانس برای چاه‌های کشاورزی برقی میامی و کالپوش بااعتبار ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در زمره طرح‌های افتتاح‌شده در میامی طی روز سوم از هفته دولت سال جاری بودند.

آغاز روشنایی خیابان‌ هاشمی‌نژاد میامی

فرماندار میامی گفت: در این روز همچنین پروژه‌های احداث پنج دستگاه پست هوایی به ظرفیت ۱۷۵کیلوولت آمپر برای تأمین برق دامداری و مرغداری‌های میامی و کالپوش بااعتبار ۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و نصب سه تابلوی پست هوایی باقدرت ۱۷۵ کیلوولت آمپر در ایستگاه پمپاژ ثانویه منطقه میامی و کالپوش بااعتبار ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز افتتاح شد.

کریمی بیان کرد: استاندار سمنان همچنین طرح‌های پست هوایی و شبکه تأمین برق گلزار شهدای میامی بااعتبار ۱۹ میلیون تومان، احداث ۵۶۳ متر شبکه فشار متوسط هوایی در مسکن مهر میامی و روستای محمدآباد بااعتبار ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و احداث یک هزار و ۵۵۶ متر شبکه ۲۰ کیلوولت برای مرغداری‌ها و دامداری‌های میامی و کالپوش بااعتبار ۳۴میلیون تومان را افتتاح کرد.

وی افزود: در این روز همچنین پروژه‌ها تابلوی عمومی ۴۰۰ آمپری و ایجاد سه سرخط زمینی و ترانس عمومی ۴۰ واحدی یاقوت میامی بااعتبار ۱۲ میلیون تومان، تبدیل هزار و ۱۳۶ متر کابل سیمی به کابل خود نگهدار در میامی بااعتبار ۳۲میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، اصلاح ۷۳۲ متر شبکه فشار ضعیف هوایی روستای جودانه و کلاته‌های شرقی بااعتبار ۴۳میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ایجاد سرخط جدید روستای محمدآباد بااعتبار ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و درنهایت تأمین روشنایی خیابان شهید هاشمی نژاد میامی بااعتبار ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افتتاح شد.