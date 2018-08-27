به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران صبح امروز با حضور در کارگاه خط ۶ متروی تهران ضمن بازدید از جزییات روند اجرای پروژه بر ضرورت افتتاح سریع تر آن تاکید کرد. محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر نیز از دیگر حاضران در این نشست بودند.

در ابتدای جلسه پیمانکاران ضمن تشریح روند پروژه اعلام کردند بیش از ۹۴ درصد از پروژه اجرا شده است و در صورت تامین اعتبارات باقی مانده، فاز اول آن در آبان ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.

شهردار تهران پیوند زدن افتتاح ‌پروژه ها به تامین باقی مانده اعتبارات از سوی برخی پیمانکاران را رویکردی نادرست دانست و گفت: باید هر چه زودتر و در اولین فرصت فاز اول این پروژه (فاز جنوبی) راه اندازی شده تا مردم از آن استفاده کنند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انتظار ما از پیمانکاران پروژه این بود که طبق پیش بینی ها مدت‌ها قبل، بخشی از این خط را افتتاح می کردند.

در بخشی از این جلسه محسن هاشمی هم با یادآوری سوابق طولانی خود در مدیریت متروی تهران، با اشاره به هزینه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی این پروژه، به مرحله افتتاح نرسیدن هیچ یک از بخش های آن را غیرمنطقی دانست.

وی خطاب به پیمانکاران پروژه ضمن یادآوری قول پیشین آنان برای افتتاح پروژه تا مرداد ۹۶ آنان را به افزایش تلاش برای افتتاح سریع‌تر این پروژه توصیه کرد و گفت: باید در کوتاه ترین زمان ممکن و یا آبان ماه آینده که خودتان وعده می دهید فاز اول این پروژه افتتاح شود و البته همزمان می توانید پیگیر تامین باقی مانده منابع مالی باشید.



در ادامه این جلسه پیمانکاران خط ۶ مترو اعلام کردند که در تمامی مراحل، پروژه بالای ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از ویژگی های بارز این خط رعایت استاندارد NFPA-۱۳۰ است که بر اساس آن حداکثر فاصله یک فرد در تونل های مترو تا خروجی ۳۸۱ متر است. همچنین جدیدترین آیین نامه های ارتعاش در احداث‌تونل های این خط رعایت شد، به طوری که زمانی که تونل مترو از زیر بیمارستان قلب شریعتی عبور می‌کرد سیستم های این بیمارستان با کم ترین ارتعاش مواجه شدند.



از نکات دیگر خط ۶ متروی تهران، پیش بینی جا به جایی روزانه یک‌میلیون و ۱۹ هزار و ۴۰۰ مسافر و جا به جایی ۳۶ هزار مسافر در ساعات پیک است.



به گفته پیمانکاران، فاز اول پروژه از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه امام حسین (ع) راه اندازی خواهد شد و کل پروژه تا پایان ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.