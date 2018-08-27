۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

برداشت سماق از۳۵ هکتار مزارع کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از آغاز عملیات برداشت محصول سماق در بیش از ۳۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۳۵ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان قزوین پیش بینی می شود ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار پودر خشک سماق برداشت شود.

وی افزود: پودر سماق در درمان اختلالات هضمی و مشکلات روده بزرگ، برطرف کردن حالت تهوع و بی اشتهایی موثر است و محصول خشک و پودر شده سماق خوراکی و دارویی است.

علیخانی تصریح کرد: سماق در سطح ۱۵ روستای این شهرستان به‌صورت جنگلی، خودرو و پراکنده در اراضی ملی و مستثنیات ایجاد شده که تکثیر آن از طریق پاجوش می باشد.

وی اضافه کرد : درخت سماق در روستاهای خشکنات، کردانده، امیر آباد، چوبدر، فطر، ککجین، نارنده، ساربانک، زیتک، خرکان بالا و خرکان پایین از توابع این شهرستان پراکندگی دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سماق در شرایط کشت یکپارچه و ردیفی توان تولید ۲۰۰ کیلوگرم پودر خشک در هر هکتار را دارد و به‌ علت استفاده نکردن کشاورزان از سموم و کود شیمیایی، محصول این گیاه در این شهرستان به‌صورت طبیعی است که جهت استفاده به شهرهای همجوار و تهران فرستاده می‌شود.

کد خبر 4386220

