برداشت سماق از۳۵ هکتار مزارع کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۳۵ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان قزوین پیش بینی می شود ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار پودر خشک سماق برداشت شود.

وی افزود: پودر سماق در درمان اختلالات هضمی و مشکلات روده بزرگ، برطرف کردن حالت تهوع و بی اشتهایی موثر است و محصول خشک و پودر شده سماق خوراکی و دارویی است.

علیخانی تصریح کرد: سماق در سطح ۱۵ روستای این شهرستان به‌صورت جنگلی، خودرو و پراکنده در اراضی ملی و مستثنیات ایجاد شده که تکثیر آن از طریق پاجوش می باشد.

وی اضافه کرد : درخت سماق در روستاهای خشکنات، کردانده، امیر آباد، چوبدر، فطر، ککجین، نارنده، ساربانک، زیتک، خرکان بالا و خرکان پایین از توابع این شهرستان پراکندگی دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سماق در شرایط کشت یکپارچه و ردیفی توان تولید ۲۰۰ کیلوگرم پودر خشک در هر هکتار را دارد و به‌ علت استفاده نکردن کشاورزان از سموم و کود شیمیایی، محصول این گیاه در این شهرستان به‌صورت طبیعی است که جهت استفاده به شهرهای همجوار و تهران فرستاده می‌شود.