کمیسر اروپا:ایتالیا مسائل را با هم قاطی نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا درباره مواضع اخیر ایتالیا در قبال موضوع مهاجرت اظهار داشت: اتحادیه اروپا در نظر دارد همچنان از ایتالیا حمایت کند، اما مقامات رم هم باید به این نکته واقف باشند که نباید مسائل مختلف را با هم قاطی کنند.

وی در ادامه افزود: تهدید ایتالیا در خصوص قطع پرداختی های مرسوم و متداول به اروپا شیوه ای اشتباه و غیر دیپلماتیک بشمار می آید. کمیسیون اروپا آماده است تا نقش میانجی را میان ایتالیا و اتحادیه اروپا ایفا کند تا هر چه سریعتر اختلافات دو جانبه آنها در زمینه مهاجرت حل و فصل شود.

اوتینگر همچنین تاکید کرد: ایتالیا سالیانه حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیارد یورو کمک بودجه ای به اروپا می کند در حالی که در موضع گیری های مختلف این رقم را ۲۰ میلیارد یورو اعلام کرده اند.

اختلاف میان ایتالیا و اتحادیه اروپا از زمانی آغاز شد که رم از پذیرش سرنشینان کشتی دیکوتی سر باز زد. دولت جدید ایتالیا مخالف سیاست مهاجرپذیری است.