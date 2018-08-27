  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

کمیسر اروپا:ایتالیا مسائل را با هم قاطی نکند

کمیسر بودجه اتحادیه اروپا ضمن اعلام تداوم حمایت از ایتالیا سیاست این کشور در خصوص قطع پرداختی های مرسوم به اروپا را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا درباره مواضع اخیر ایتالیا در قبال موضوع مهاجرت اظهار داشت: اتحادیه اروپا در نظر دارد همچنان از ایتالیا حمایت کند، اما مقامات رم هم باید به این نکته واقف باشند که نباید مسائل مختلف را با هم قاطی کنند. 

وی در ادامه افزود: تهدید ایتالیا در خصوص قطع پرداختی های مرسوم و متداول به اروپا شیوه ای اشتباه و غیر دیپلماتیک بشمار می آید. کمیسیون اروپا آماده است تا نقش میانجی را میان ایتالیا و اتحادیه اروپا ایفا کند تا هر چه سریعتر اختلافات دو جانبه آنها در زمینه مهاجرت حل و فصل شود.

اوتینگر همچنین تاکید کرد: ایتالیا سالیانه حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیارد یورو کمک بودجه ای به اروپا می کند در حالی که در موضع گیری های مختلف این رقم را ۲۰ میلیارد یورو اعلام کرده اند.

اختلاف میان ایتالیا و اتحادیه اروپا از زمانی آغاز شد که رم از پذیرش سرنشینان کشتی دیکوتی سر باز زد. دولت جدید ایتالیا مخالف سیاست مهاجرپذیری است.

کد خبر 4386228
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها