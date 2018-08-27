خط دو متروی کرج نیازمند ۶ رام قطار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر صلواتی صبح دوشنبه در جریان بازدید از خط دو قطار شهری کرج با اشاره به تزریق ۶۰۰ میلیارد تومان به این پروژه، اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان توسط شهرداری و باقی آن توسط دولت تخصیص دادهشده است.
وی با تأکید بر اینکه برای تکمیل این پروژه سه هزار میلیارد تومان نیاز است، گفت: ۵۰ درصد این مبلغ توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر باید توسط شهرداری کرج تأمین شود.
به گفته سرپرست سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج، شهرداری در خصوص فروش املاک و تهاتر با پیمانکار ۵۰۰ میلیارد تومان میتواند به پروژه تزریق کند.
صلواتی با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری کرج در کاهش ترافیک این کلانشهر، گفت: باید ماهانه ۷۰ میلیارد تومان چرخش کار داشته باشیم که به دلیل نبود بودجه کافی این مهم محقق نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه در صورت راهاندازی قطار شهری کرج امکان جابجایی روزانه هزار نفر وجود دارد، گفت: عملیات اجرایی ۲۷ کیلومتر از این پروژه در ابتدا با قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد شد درحالیکه باگذشت سالها نوسان قیمت ارز پیشرفت را تحت تأثیر قرار داده است.
سرپرست سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه سه سناریو خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه داشتهایم، توضیح داد: در حالت خوشبینانه تزریق ماهانه ۸۰ میلیارد تومان بدین منظور در نظر داشتیم که در حالت واقعبینانه سطح توقعات را برابر سالی ۶۰۰ میلیارد تومان لحاظ کردیم.
صلواتی عنوان کرد: در حالت بدبینانه نیز پیشبینیها را بر مبنای تزریق مالی سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان پایهریزی کردهایم اما این موارد محقق نشده است.
سرپرست سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج در بخش دیگری ارزش هر واگن قطار را یکمیلیون و صد هزار یورو اعلام کرد و گفت: برای خط دو قطار شهری کرج از ایستگاه ۴۵ متری گلشهر تا ایستگاه شهید سلطانی به شش رام قطار نیاز است.
نظر شما