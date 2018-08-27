همایش ورزش صبحگاهی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته فرهنگی قزوین، همایش ورزش صبحگاهی با شرکت پرشور شهروندان قزوینی و با حضور داودی رئیس و اعضای شورای شهر قزوین در زمین شقایق برگزار شد.

تجهیز بوستان های شهر به استیج های صبحگاهی و عصرگاهی

حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از تجهیز بوستان های شهر به استیج های صبحگاهی و عصرگاهی خبر داد.

وی همچنین از بهسازی چمن مصنوعی زمین شقایق خبر داد و افزود: توسعه ورزش همگانی یکی از رویکردهای مهم شورای شهر قزوین در بخش ورزش است.

احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در شهر قزوین

دقیقی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این همایش از احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در شهر قزوین خبر داد و گفت:این مجموعه برای استفاده کارکنان شهرداری و همچنین شهروندان قزوین با هدف ترویج فرهنگ ورزش و افزایش نشاط ساخته می شود.

سعید دقیقی افزود:جای بسی خوشحالی است که شورای شهر پنجم موفق شده است به بخش عمده ای از وعده هایش در حوزه ورزش قهرمانی، همگانی و زیرساخت های ورزشی عمل کند و امیدواریم در آینده نزدیک تمامی اهداف مجموعه مدیریت شهری در این حوزه محقق شود.

دقیقی خاطرنشان از بهسازی زمین شقایق و چمن مصنوعی این زمین جهت رفاه حال ورزشکاران و شهروندان خبر داد.

وی اظهار کرد:امروز بیش از ۸۰ درصد افراد شرکت کننده در همایش ورزش صبحگاهی بانوان بود که این امر بسیار خوشحال کننده است چرا که برای ترویج فرهنگ ورزش های همگانی نقش زنان بسیار مهم است آنان بعنوان همسر یا مادر می توانند در امر نهادینه سازی ورزش در خانواده ها تاثیر گذار باشند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: برگزاری سلسله برنامه های همایش ورزش صبحگاهی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی و ارتقای سطح سلامت شهروندان در دستور کار مدیریت شهر قزوین قرار گرفته است.



وی افزود:بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته «همایش ورزش صبحگاهی هر هفته در یک بوستان شهر قزوین» در حال برگزاری است که خوشبختانه این برنامه مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

پس از ورزش صبحگاهی به منظور ترغیب شهروندان به ورزش صبحگاهی به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.