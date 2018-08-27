رایانه انسانی ناسا ۱۰۰ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازایندپندنت، ناسا در حساب کاربری رسمی توئیتر تولد ۱۰۰ سالگی کاترین جی جانسون را اعلام کرد. این ریاضیدان به عنوان «رایانه انسانی ناسا» مشهور است و حتی از سرگذشت او فیلمی ساخته شده است.

این ریاضیدان محاسبات آسترودینامیک (orbital mechanics ) ناسا را انجام داد که به موفقیت نخستین ماموریت سرنشین دار فضایی و همچنین ماموریت های بعدی کمک کرد.

او طی ۳۵ سال فعالیت در ناسا به مهارت در انجام محاسبات پیچیده به طور ذهنی مشهور شد و به این سازمان فضایی کمک کرد تا از رایانه برای انجام محاسبات استفاده کند.

فعالیت های او شامل محاسبه مسیرهای پرتاب موشک، پنجره پرتاب و مسیر های بازگشت اضطراری برای پروازهای پروژه مرکوری است.محاسبات او برای آغاز برنامه فضایی شاتل بسیار حیاتی بود. همچنین جانسون روی نقشه ماموریت به مریخ نیز فعالیت کرده بود.

او در سال ۱۹۱۸ میلادی متولد شده است.