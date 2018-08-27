۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

همزمان با هفته دولت؛

۳پروژه آبخیزداری با۳۴میلیارد ریال اعتباردر فیروزکوه افتتاح می شود

۳پروژه آبخیزداری با۳۴میلیارد ریال اعتباردر فیروزکوه افتتاح می شود

فیروزکوه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیرزوکوه از افتتاح و بهره برداری ۳ پروژه آبخیزداری در هفته دولت با اعتباری حدود ۳۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح پروژه آبخیزداری با۳۴میلیارد ریال اعتبار در فیروزکوه خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ها با هدف کنترل سیلاب و رسوب و کاهش فرسایش خاک و تغذیه سفره های آب زیر زمینی در حوزه های آبخیز آتشان و مزداران، سله بن و ارو (طرود) این شهرستان به مرحله اجرا در آمده است.

وی به حجم عملیات و اقدامات انجام شده در اجرای این پروژه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه آبخیز آتشان و مزداران ۱۴ هزار مترمکعب عملیات مکانیکی در قالب احداث بندهای سنگی ملاتی اجرا شده است و در حوزه آبخیز سله بن احداث بندهای سنگی ملاتی به حجم ۴۰۰مترمکعب و اقدامات بیولوژیکی شامل کپه کاری، بذرپاشی و بذر کاری در سطح ۹۵ هکتار و عملیات حفاظت و قرق در سطح ۶۵۰ هکتار به مرحله اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: در حوزه آبخیز ارو، اقداماتی همچون احداث بندسار خاکی به حجم ۸۰۰مترمکعب، احداث بندهای سنگی ملاتی به حجم ۳۰۰ مترمکعب، عملیات بیولوژیکی در سطح ۲۸۰ هکتار و عملیات حفاظت و قرق به مساحت ۷۰۰هکتار در این حوزه آبخیز انجام شده است.

