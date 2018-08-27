مهاجرت ساکنان میمند یک تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عزیزی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید پایگاه ثبت جهانی روستای دستکند میمند در محل فرمانداری شهرستان شهربابک، اظهار کرد: حضور روستاییان و زندگی آنها در میمند یکی از شاخصه های تاثیرگذار در ثبت جهانی این روستای دستکند است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد بستر لازم برای حضور پایدار مردم در روستای میمند ادامه داد: باید شرایط به گونه ای باشد تا مردم راغب به حضور در میمند بوده و همیشه زندگی در این روستا جاری باشد.

عزیزی از مهاجرت ساکنان میمند به عنوان یک تهدید نام برد و تاکید کرد: مهاجرت روستاییان از میمند زمینه ساز خروج این روستا از لیست آثار ثبت جهانی خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم معرفی جاذبه های روستای دستکند میمند به گرداشگران داخلی و خارجی افزود: لازم است تبلیغات ملی و فراملی در دستور کار مدیریت جدید پایگاه ثبت جهانی میمند قرار گیرد.

مدیر کل دفتر امور پایگاه های ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین بر لزوم تقویت اقتصاد میمند تاکید کرد و گفت: کارگاه های مختلف صنایع دستی در این منطقه راه اندازی شود.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر اشتغالزایی باعث احیا و ماندگاری هنرهای بومی میمند می شود.

عزیزی ایجاد هرگونه زیرساخت جدید در این روستا را منوط به اخذ مجوز از پایگاه ثبت جهانی میمند دانست و گفت: در کنار تقویت زیرساخت های گردشگری باید مراقب ساختار و بافت روستا باشیم.

وی هشدار داد: هرگونه تغییر و آسیب به حریم روستای میمند غیرقابل جبران بوده و می تواند باعث خروج این روستا از فهرست میراث جهانی شود.