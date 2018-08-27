تولید قهوه گیاهی از برنج در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، نخستین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی با تاکید بر لزوم نقش آفرینی دانشگاه ها در خلق ثروت در دانشگاه زنجان آغاز به کار کرد.

سیدمحسن نجفیان رئیس دانشگاه زنجان در سخنرانی افتتاحیه با اشاره به مشکلات روز کشور تنها راهکار برون رفت را استفاده از علم و دانش عنوان کرد و گفت: حاکمیت بخشیدن و بها دادن به پژوهش و استفاده از دستاوردهای پژوهشی می تواند جامعه ما را به سلامت از این وضعیت عبور دهد. مشکلات سیاسی و اقتصادی امروز ما به این دلیل است که علم و دانش در این جامعه به حاشیه رانده شده است. باید تلاش کنیم دانشگاه و علم و دانش ازحاشیه بیرون بیاید و در متن جامعه قرار بگیرد.

وی با طرح این سوال که امروزه دانشمندان کشور در اتخاذ تصمیم های اساسی چه جایگاهی دارند؟ افزود: من اعتقاد دارم جامعه علمی خودش در این انفعال نقش داشته است و باید با تحرک این جایگاه ها را پس بگیرد.

رئیس دانشگاه زنجان ادامه داد: یکی از اتهاماتی که متوجه جامعه دانشگاهی است این است که جامعه دانشگاهی حصاری به دور خود کشیده و برای خودش مقاله می نویسد و خیلی آثار کارش برای جامعه ملموس نیست. برگزاری همایش زیست فناوری و گیاهان دارویی، وجود پارک علم و فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نشان دهنده این است که این اتهام می تواند برطرف شود و دانشگاه نقش خود در ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، نیز دراین کنگره با تاکید بر پیشرفت های حاصل، بر نیاز کشور و جامعه به گیاهان دارویی گفت: استانداردسازی برای صادرات گیاهان دارویی باید انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از انقراض گونه های گیاهان دارویی تاکید کرد و از عزم ملی برای حفاظت از گلستان ایران سخن گفت.

در این همایش دکتر شکراوغلو دبیر انجمن گیاهان دارویی ترکیه با مروری بر صنعت گیاهان دارویی در این کشور، با بیان اینکه ترکیه ۱۲۰۰۰ نوع گیاه دارویی دارد، از اینکه کشورهایی مانند ایران و ترکیه خام فروشی می کنند، اما کشورهایی مثل آلمان و اسپانیا با فراوری این محصولات بدون ایراد فشار به طبیعت خود بیشترین بهره اقتصادی را می برند ابراز تاسف کرد.

وی ادامه داد: ترکیه به فناوری «تولید قهوه گیاهی از محصولاتی مانند برنج» دست یافته و بازار هم از این نوع محصولات استقبال کرده است.

اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی با حضور رئیس دانشگاه زنجان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، رئیس انجمن ایمنی زیستی، رئیس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی ترکیه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی، جمعی از میهمانان خارجی و داخلی، اساتید و پژوهشگران در سالن همایش های غدیر دانشگاه زنجان صبح امروز آغاز به کار کرد و تا پایان روز ۶ شهریور ادامه می یابد.