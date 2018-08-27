امدادرسانی به ۶۹ حادثه در اردبیل/ ۷۲ تیم عملیاتی ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر اردبیل، رامین معبودی با اعلام این خبر افزود: این حوادث شامل ۵۹ فقره حادثه جاده ای، پنج فقره حادثه کوهستان، دو مورد خدمات حضوری، یک مورد آتش سوزی جنگل و مراتع، یک مورد حادثه دریایی- ساحلی و یک مورد حادثه صنعتی- کارگاهی بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۳۶ نفر در این حوادث دچار حادثه دیدگی شده بودند، تصریح کرد: ۲۲۰ نفر در حوادث جاده ای، ۱۲ نفر در حوادث کوهستان، دو نفر مراجعه کننده حضوری، یک نفر در حادثه ساحلی- دریایی و یک نفر در حادثه صنعتی- کارگاهی دچار حادثه دیدگی شده بودند که توسط عوامل جمعیت هلال احمر امدادرسانی شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان با اشاره به اینکه در این حوادث ۱۵۱ نفر مصدوم شده بودند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۹ نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۴۴ نفر هم توسط عوامل جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی مختلف منتقل شده اند.

معبودی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر اردبیل طی مرداد ماه با به کارگیری ۷۲ تیم عملیاتی به یاری هموطنان حادثه دیده در سطح استان شتافته اند، متذکر شد: در این مدت ۲۶۶ نفر نیروی عملیاتی جمعیت هلال احمر استان با ۶۸ دستگاه خودروی آمبولانس، ۴۸ دستگاه خودروی ست نجات و ۲ دستگاه خودروی کمک دار به مردم حادثه دیده امدادرسانی کردند.