به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به میزبانی فرهنگسرای کومش، ضمن بیان اینکه دولت یاد زهم و دوازدهم از ابتدای روی کار آمدن، با مشقتهای فراوان روبرو بود، تأکید کرد: دولت یازدهم کشور را در حالی تحویل گرفته که مشکلات متعددی در حوزههای مختلف سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی و ... گریبان گیر کشور شده بود و امروز نیز دولت با تهدیداتی روبرو است که بیشتر متوجه مدیریت نظام با تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی است اما بااینحال شاهد موفقیتهای خوبی در حوزههای مختلف هستیم.
وی افزود: حوزه فرهنگ و اخلاق از پر چالشترین حوزههایی بود که دولت یازدهم در بدو روی کار آمدن با آن روبرو شد و متأسفانه تا مدتها با آن درگیر بود و علیرغم تلاشهای صورت گرفته و کمکهای مردمی و احزاب و تشکلهای مردمی متأسفانه هنوز برخی حرفها از برخی افراد شنیده میشود که رنجش خاطر همگان را در بردارد و حزب و گروه و جریان خاصی را هم نمیشناسد.
ضرورت حفظ وحدت در بین آحاد جامعه
معاون استاندار سمنان گفت: این روزها و این ایام بهترین راه برای امیدوار نگهداشتن مردم و درصحنه نگهداشتن آنها حفظ وحدت در ردههای مختلف و حوزههای مختلف است، بنابراین هرجایی که امروزه در این فضای خاص، اگر بحث و صدایی خارج از منابع ملی کشور را دچار ناهماهنگی کند، قطعاً بایستی بهگونهای دیگر به آن نگاه کرد.
ناجی با انتقاد تلویحی از درخواست مجلس برای حضور روحانی در راستای ارائه توضیحات، گفت: هرچند حق و وظیفه مجلس است که در اجرای اموراتش تصمیم بگیرد اما منطق حکم میکند که در میانه جنگ فرمانده جنگ را برای بازخواست فرانخوانند، لذا امیدواریم که این حضور در مجلس، خیر باشد و همه این فشارها و ناملایمات و ... شرایطی ایجاد کند که کشور در حوزه خوبی حرکت کند و مجموعه دولت که خودش را موظف میداند بهتر از گذشته در خدمت مردم باشد، موفقیتهای خوبی را کسب کند.
وی در دیگر بخش سخنان خود به تودیع و معارفه مدیران کل ارشاد اسلامی استان سمنان نیز اشاره کرد و بابیان اینکه دولت همواره نگاه ویژهای بهقطار در حال حرکت فرهنگ داشته است، افزود: با تلاشهایی که در وزارت ارشاد شکلگرفته حرکتهای خوبی را در سالهای اخیر شاهد بودهایم و بارقه امیدی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد شده است لذا امیدواریم سایر متولیان فرهنگ نیز تلاش کنند تا بتوانیم در حوزه فرهنگ که حوزه پر چالش و پرمسئلهای است، به نقطه خوبی برسیم.
ضرورت بازبینی در وضعیت فرهنگی
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان بابیان اینکه حوزه فرهنگ نیازمند نگاه و بازبینی ویژهای است، تأکید کرد: اگر به فرهنگ دقت نکنیم، آسیبپذیری بالایی را در حوزه فرهنگ و هنر شاهد هستیم و هدف اصلی هنر که تعالی انسانی و اخلاقمداری و ... است، ضربه خواهد خورد.
ناجی بابیان اینکه اگر به حوزه فرهنگ توجه خاص نکنیم، هنر فاخر نیز نمیتواند خودش را آنطور که شایسته است، به جامعه ادا کند، بیان داشت: جامعه و مسئولان باید تلاش کنند تا فضا به نحوی فراهم شود که هنر و هنرمندان فاخر در جامعه بتواند به مردم عرضه شود لذا ما معتقد هستیم هرقدر در ارائه هنر فاخر مانع ایجاد کنیم، قطعاً خود و جامعهمان را از آن محروم کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه کمتوجهی و مانع ایجاد کردن جز اینکه سلایق بد را در جامعه رواج دهد، تأثیر دیگری ندارد، افزود: ما در برخی اوقات برای اینکه نتوانستهایم موسیقی فاخر و ارزشمندی که در دل فرهنگ کشور ما است را ارائه کنیم، متأسفانه شاهد رواج برخی مسائل درزمینهٔ موسیقی هستیم.
