به گزارش خبرنگار مهر، عالیه خواجوی صبح دوشنبه در مراسم ماشین آلات حمل زباله و تجهیزات آتشنشانی به دهیاریها اظهار کرد: دولت در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه به روستاها را مد نظر قرار داده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسانجنوبی بیان کرد: در هفته دولت سال جاری تعداد ۷۲۹ پروژه در روستاهای خراسان جنوبی افتتاح میشود که از این تعداد ۴۲۴ پروژه، پروژههای روستایی دستگاههای اجرایی و ۳۰۵ پروژه، پروژههای دهیاریهای تابعه خراسانجنوبی است.
خواجوی با اشاره به اینکه برای این پروژه ها حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است، ادامه داد: از این پروژهها تعداد ۲۲ پروژه در روستاهای بشرویه، ۵۱ پروژه در بیرجند، ۲۹ پروژه در خوسف، ۵۲ پروژه در درمیان، ۳۷ پروژه در زیرکوه، ۵۸ پروژه در سرایان، ۳۴ پروژه در سربیشه، ۳۱ پروژه در طبس، ۱۴ پروژه در فردوس، ۴۴ پروژه در قائنات و ۵۲ پروژه در روستاهای نهبندان افتتاح میشود.
وی با اشاره به تنوع پروژههای افتتاحی در روستاها، افزود: عمده این پروژهها گازرسانی، اتصال به شبکه آب، راه روستایی و آسفالت بوده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسانجنوبی گفت: تعداد هفت دستگاه خودروی حمل زباله نیمه سنگین به روستاهای حاجی آباد، بیرجند، نوغاب هندوالان درمیان، شاهرخت، زیرکوه، دوست آباد، کریت طبس، پهایی قائنات و خوانشرف نهبندان تحویل میشود.
خواجوی اظهار کرد: همچنین به مناسبت هفته دولت تعداد ۳۶۶ قلم تجهیزات برای ۱۱ پایگاه آتشنشانی روستایی خراسانجنوبی با اعتبار ۵۱۰ میلیارد تومان خریداری شده است.
وی یادآور شد: ۳۶۶ قلم تجهیزات شامل ۵۹ دستگاه کپسول اکسیژن، ۶۷ عدد کپسول co۲، ۵۹ دست لباس عملیاتی، ۶۳ جفت چکمه، ۵۹ عدد کلاه عملیاتی و ۵۹ جفت دستکش عملیاتی میشود.
