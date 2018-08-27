کاپیتان تیم ملی کاراته از صعود به فینال بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در چارچوب رقابت های کاراته هجدهمین دوره بازی های آسیایی که امروز (دوشنبه) به اتمام می رسد، ذبیح الهه پورشیب به عنوان آخرین نماینده تیم ایران در وزن منهای ۸۴ به مصاف حریفان رفت.

کاپیتان تیم ملی کاراته ایران ابتدا برابر رقبایی از تاجیکستان و نپال پیروز شد تا در نیمه نهایی با «احمد مسفر» کویتی روبرو شود. این مبارزه تماشایی در پایان با تساوی پنج بر پنج به اتمام رسید و حریف کویتی به دلیل کسب امتیاز آخر برنده شد و بدین ترتیب پورشیب از صعود به فینال بازماند.

در پایان این مبارزه٬ تماشاگران حاضر در سالن پورشیب را به دلیل ارائه مبارزه هجومی و تماشایی به شدت تشویق کردند.

پورشیب باید تا دقایقی دیگر برای کسب مدال برنز تلاش کند.

همچنین امروز بهمن عسگری به مدال طلای وزن ۷۵ - مردان و پگاه زنگنه به برنز ۶۸- زنان رسیدند.

تیم ملی کاراته ایران تا بدین لحظه موفق به کسب ۲ طلا٬ سه نقره و ۲ برنز در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ شده است.