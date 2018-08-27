فعالیت دانشگاه های ایرانی در افغانستان/بورسیه۱۰۰ استاد افغانستانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود افخمی رشیدی ظهر دوشنبه در نشست بررسی همکاری های علمی و دانشگاهی با حضور والی فراه و روسای دانشگاه های استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: سال گذشته ۳۰۰ بورسیه به اساتید دانشگاه افغانستان داده ایم که امیدواریم استان فراه نیز از این ظرفیت بهره مند شده باشد.

وی با بیان اینکه به منظور محرومیت زدایی حدود ۵۰ نفر از اساتید دانشگاه فراه را بورسیه کرده ایم، افزود: سالانه ۱۰ بورس به استان فراه داریم.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات با اشاره به اینکه به منظور فقر زدایی و ایجاد اشتغال از محل کمک های بلاعوض یک و نیم میلیون دلار برای ایجاد مرکز فنی و حرفه ای در ولایت فراه هزینه کرده ایم، گفت: سالانه بیش از ۸۰۰ نفر در این مرکز آموزش می بینند و به صورت رایگان وارد بازار کار می شوند.

وی ادامه داد: مرکز فنی و حرفه ای فراه آخرین استانداردهای جهان را از لحاظ تجهیزات دارد لذا از آمادگی بیشتری برای ارائه خدمات نیز بهره مند است.

افخمی با بیان اینکه آمادگی داریم اتاق ایران شناسی را با هزینه خودمان در دانشگاه فراه ایجاد کنیم، عنوان کرد: امیدواریم هرچه سریع تر در آینده نزدیک خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در فراه نیز ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ولایت فراه موجب تقویت تعاملات سازنده بین استان های مرزی دو کشور می شود، اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی در کشور افغانستان فعال است.