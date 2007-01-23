بحث برکناری نجف نژاد به استقلال ضربه می زند/ سرمایه واقعی استقلال هوادارانش است

قائم مقام اسبق باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت: در حال حاضر باشگاه استقلال صاحب مدیرعامل است و نباید به جای حمایت از نجف نژاد به فکر یافتن جایگزینی برای وی باشیم. باید او را کمک کنیم تا در اجرای اهداف و برنامه هایش موفق باشد و مطرح کردن بحث برکناری مدیرعامل و یافتن جایگزینی برای او جز تضعیف استقلال نتیجه ای در بر نخواهد نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی می تواند گزینه مطلوبی برای مدیرعاملی باشگاه استقلال باشد گفت: دراین زمینه نباید بحث فرد مطرح باشد چراکه این نوع نگاه همیشه به مجموعه فردگرا ضربه وارد آورده است. اینکه برخی مدیران باشگاه بخواهند با تکیه بر قدرت خود فردی را برای مدیریت باشگاه انتخاب کنند نتیجه ای مناسب در برنخواهد داشت. علت آن نیز نبود همدلی درهیات مدیره برای انتخاب فردی است که برای مدیریت باشگاه نیازمند حمایت و کمک های مدیریتی است.

ساعدی اذعان داشت: برای مقابله با این مشکل و برخورد با فردگرایی ، مدیران استقلال باید معیارهای مناسب را برای انتخاب مدیرعامل باشگاه در نظر بگیرند وکسی که توانست بهترین میانگین را در بین این شاخص ها داشته باشد به عنوان مدیر عامل استقلال برگزیده شود.

قائم مقام اسبق باشگاه استقلال اذعان داشت: برای انتخاب مدیرعامل باشگاه استقلال می توان شاخص های مختلفی را برشمرد که مهم ترین آن داشتن برنامه مدون و عملیاتی برای اداره باشگاه است. فرد مورد نظر باید از ورزش بخصوص فوتبال شناخت کافی داشته باشد، در امور بین الملل باتجربه باشد و فن مذاکره و چانه زنی را بداند و طرفدار واقعی استقلال باشد. داشتن روابط عمومی بالا و تعامل مثبت با رسانه ها نیز از دیگر اولویت های فرد مورد نظر برای مدیرعاملی استقلال است. او باید با توانمندی بالا و داشتن تفکرات اقتصادی سالم برای کسب درآمد تلاش کند واز سیاسی کاری بپرهیزد. تجربیات مثبت او در ورزش قابل لمس بوده و مورد وثوق و اطمینان پیشکسوتان استقلال باشد. او باید تمام وقت خود را صرف خدمت به باشگاه استقلال کند، نه اینکه مدیریت باشگاه استقلال شغل سوم و چهارمش باشد.

وی ادامه داد: در این بین فردی که دارای پیشینه فعالیت در باشگاه استقلال است، کارنامه او می تواند نشان دهنده توانایی هایش باشد. نوع عملکرد او در زمینه های مختلف اعم از در آمدزایی، فنی و... خود نشان دهنده توانایی های او در زمینه مدیریت باشگاه استقلال است.

ساعدی تاکید کرد: هیات مدیره نباید ازمدیرعامل انتظارمعجزه داشته باشد که ظرف زمانی کوتاه کاری بزرگ انجام دهد. باید توجه داشت که تنها با حمایت این کار صورت می پذیرد.

قائم مقام اسبق باشگاه استقلال با تاکید براین نکته که مدیرعامل باشگاه باید دارای برنامه باشد افزود: باشگاه استقلال را نمی توان بدون داشتن برنامه اداره کرد. مدیری که در ابتدای کار خود برنامه در اختیار هیات مدیره قرار دهد، می توان پس از چندی عملکرد وی را مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن درخصوص آینده اش تصمیم گیری کرد.

ساعدی در پایان تصریح کرد: مدیران استقلال با تفکر اقتصادی سالم باید برای باشگاه در آمدزایی کنند. استقلال در حال حاضر توان مالی ندارد. سرمایه مالی واقعی این تیم نام آن و هوادارانش است. باشگاه ساختار و تشکیلات درست ندارد. پیش از این به کار زیرساختی و ماندگار توجه نشده و از این پس باید بدان عنایت کافی شود. استقلال به صورت روزمره اداره شده وبا وضعیت موجود مدارا شده است.