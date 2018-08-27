دستور وزیر بهداشت برای حمایت جدی از انجمن های علمی دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی امروز در نشست دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اعلام می کنم که بیشترین حمایت را از انجمن های علمی دانشجویی انجام دهند.

وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های متنوعی که برای دانشجویان در تابستان امسال برگزار شده، خطاب به دانشجویان به مزاح گفت: پیش از انقلاب ما را مدل دیگری به اردو می فرستادند، زمان ما اردوی عمران ملی بود که بچه های تهران را به رامسر و ما را به شهرهای دوردست می فرستادند.

وی افزود: شخصا فکر می کنم اگر دانشجویان علوم پزشکی درست رفتار کنند مهمترین کانون فعالیت آنها انجمن های علمی است چرا که دیگر گروه ها و کانون ها امتحان خودشان را به خوبی پس نداده اند.

وی خاطرنشان کرد: گروه های دیگر دانشجویی با رفتارشان نشان دادند که تعداد مخاطب شان حداقلی است و حتی کارهای شان از نوع سیاسی کاری است.

وزیر بهداشت با تاکید بر این نکته که دانشگاه برآمده از جامعه بوده و محل تضارب آرا، آزاداندیشی و علم و تحصیل است تاکید کرد: دانشگاه رفتارهای یکجانبه، تک بعدی و نگاه های حزبی و لوله تفنگی را نمی پسندد.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: البته اصطلاح لوله تفنگی یک اصطلاح پزشکی است نه نظامی و اشاره به میدان دید کم دارد. نگاه در دانشگاه باید وسعت داشته باشد و کسی که در این حوزه کار می کند سعه صدر زیادی داشته باشد.

وی افزود: اینطور نیست هر کسی پرچمی را بلند کرد انتظار داشته باشد که همه زیر پرچم او بیایند.

وزیر بهداشت به دانشجویان عضو انجمن های علمی علوم پزشکی توصیه کرد غیر از کار علمی در انجمن ها کار دیگری انجام ندهید و این تابلو را با کار حزبی و سیاسی خراب نکنید. کاری کنید که هر کس با انگیزه کار علمی و پژوهشی پیش شما بیاید.

وی یادآور شد: ضمن اینکه باید بتوانید کار علمی کنید در عین حال چندان بلندپروازی نکنید و تصور نکنید اوضاع بهداشت و درمان کشور بسیار نامناسب است و شما تنها نجات دهنده آن هستید. با کار بیشتر می بینید که به بلوغ لازم می رسید و کارتان ارزش و احترام کسب می کند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت باید بیشترین کمک را به انجمن های علمی داشته باشد، شاید در این زمینه به من ایراد بگیرند اما معتقدم که در این کار انجمن های علمی فعالین بهتری هستند.

وی با اشاره به لزوم حضور دانشجویان در اردوهای جهادی خاطرنشان کرد: اردوهای جهادی باعث می شود شما دانشجویان با درد مردم و فرهنگ های مختلف آشنا شوید و حال که بین کانون های تصمیم گیری و اقشارهای آسیب پذیر فاصله زیاد است این اردوها کمک می کنند زمانی که شما تصمیم گیر شدید با دید بازتری به مسائل نگاه کنید.

وی گفت: ضمن اینکه فعالیت دانشجویان در انجمن های علمی باعث می شود افراد مختلف جامعه پزشکی از پرستاری و مامایی و گروه پزشکی مهربان تر از آنچه اکنون در این جامعه وجود دارد با یکدیگر همکاری کنند.