دانشگاه های خراسان جنوبی آماده همکاری با «فراه» افغانستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان ظهر دوشنبه در نشست بررسی همکاری های علمی و دانشگاهی با حضور والی فراه و روسای دانشگاه های استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: فرهنگ و دانش از افتخارات استان خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه سومین مدرسه جدید ایران در شهر بیرجند تاسیس شده است که نشان از سبقه تاریخی علمی در این استان دارد، افزود: در حال حاضر بخش قابل توجه ای از جمعیت استان را دانشجویان تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه دانشگاه های استان تمام گرایش های علمی که در کشور وجود دارد را پوشش می دهد، گفت: تمام دانشگاه های استان هر گونه آمادگی برای ارائه خدمات و همکاری با استان فراه افغانستان را دارند.

وی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند می تواند در خصوص تعدادی بورس با درجات مختلف با استان فراه همکاری داشته باشد، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی دارای کتابخانه ۴۰ ساله است که می تواند به توسعه علمی در ایران و افغانستان کمک کند.

احمد بخشی، مدیرگروه افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: برای اولین بار در کشور درس آشنایی با سیاست و حکومت افغانستان در دانشگاه بیرجند آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در روابط دوجانبه سوءتفاهم است، افزود: متاسفانه امروز در جمهوری اسلامی ایران، افغان هراسی وجود دارد که باید تصحیح شود.

مدیرگروه افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار می شود، گفت: استان فراه دارای دو دانشکده تعلیم و تربیت و زراعت و کشاورزی است لذا این دانشکده ها می توانند از دوره های کوتاه مدت در استان خراسان جنوبی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه وزارت علوم دو کشور افغانستان و ایران سالانه ۵۰۰ بورسیه باید انجام شود که دانشگاه بیرجند آمادگی دارد از این تعداد سالانه ۱۰۰ بورسیه را برای کشور افغانستان نیز داشته باشد.