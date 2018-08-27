اجرای ۸۶۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در بخش گردشگری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال های اخیر با رشد علاقمندی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان گلستان مواجه هستیم و گلستان رتبه نخست کشور در سرمایه گذاری در بخش گردشگری را به خوئ اختصاص داده است.

وی با بیان این که از ابتدای سال ۸۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان در حال انجام است، افزود: سرمایه گذاری در این بخش تا پایان سال به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره به این که گلستان رتبه دوم کشور در پرداخت تسهیلات گردشگری را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: سرمایه گذاری های انجام شده و تسهیلات پرداخت شده در این حوزه نشان می دهد در حوزه گردشگری استان ظرفیت سازی انجام شده است.

وی با بیان این که در گلستان تا سال گذشته حتی یک هتل پنج ستاره نداشته ایم، از ساخت سه هتل پنج ستاره جدید و بهره برداری از چهار پروژه هتل سازی در شرق استان در شهرستان های گنبدکاووس، آزادشهر و مینودشت تا دهه فجر امسال خبر داد.

کریمی از صدور مجوز ساخت دو هتل جدید در گرگان خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم با شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف بتوانیم گردشگر جذب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت در دو جشنواره خارجی در برنامه اداره کل میراث فرهنگی گلستان قرار دارد و تلاش داریم بتوانیم با حضور در کشورهای آسیای میانه و کشورهای عرب زبان و مذاکره با آن ها بتوانیم گردشگر خارجی جذب کنیم.