بهداد سلیمی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین و آخرین روز از مسابقات وزنه برداری بازیهای آسیایی۲۰۱۸ اندونزی، با مصاف مدعیان دسته ۱۰۵+ کیلوگرم در شهر پالمبانگ پیگیری شد که در پایان این رقابتها بهداد سلیمی و سعید علی‌حسینی به مدال طلا و نقره رسیدند.

بهداد سلیمی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. وی در حرکت دوم وزنه ۲۴۶ کیلوگرم را انتخاب کرد که به خوبی از پس مهار این وزنه هم بر آمد. وی در حرکت سوم وزنه ۲۵۳ کیلوگرم را بالای سر برد و با مجموع ۴۶۱ کیلوگرم به کار خود خاتمه داد.

بهداد پیش از این در حرکت یکضرب و در حرکت نخست وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را بالای سر برد، اما در دومین حرکت وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را اوت کرد. البته بهداد در حرکت سوم توانست وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی را مهار کند تا با همین وزنه به کار خود در یکضرب خاتمه دهد.

سلیمی پس از کسب مدال طلا کفشش رو به نشانه خداحافظی درآورد و با بوسیدن وزنه برای همیشه از دنیای قهرمانی و حرفه ای خداحافظی کرد.