تولید هواپیمای دست پرتاب 4 کیلوگرمی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول پیغمبری - مدیر عامل مجتمع کارخانجات عصر طلایی مهدی (عج) با اشاره به سرمایه گذاری عمده رژیم صهیونیستی در زمینه تولید هواپیماهای دست پرتاب با هدف رفع نیاز کشور در این زمینه گفت : محققان کشور برای تولید محصولی استراتژیک با دامنه کاربرد متنوع برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت هواپیمای دست پرتاب 4 کیلوگرمی کرده اند.

وی از نمایش 4 مدل از تولیدات مجتمع کارخانجات عصر طلایی مهدی (عج) در نمایشگاه جانبی ششمین کنفرانس انجمن هوافضا خبر داد و افزود: این هواپیماها در حال حاضر در داخل کشور بی نظیر هستند و به جرات می توان آنها را در زمره بهترین و کارآمدترین هواپیماهای همکلاس خود در سطح بین المللی دانست.

بر اساس گزارش ستاد خبری کنفرانس هوافضا، پیغمبری با بیان اینکه این هواپیما در خرداد ماه سال آینده به تولید انبوه خواهند رسید، اضافه کرد : ترجیح می دهم امکانات و توانایی های این هواپیما را پس از تست های عملیاتی ارائه کنم.