به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری قبل از دیدار روز سه شنبه تیمش برابر الدحیل در مورد این بازی گفت: در مرحله ای از بازی های آسیایی هستیم که هیچ کدام ضعیف نیستند. الدحیل را خیلی خوب می شناسم. چون قبلا با آنها بازی کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: الدحیل بازیکنان جدید و بسیار خوبی دارد. می خواهیم بهترین نتیجه را مقابل الدحیلی که نقطه ضعفی ندارد بگیریم. آنها تیم بسیار قوی هستند و انتظار یک بازی دشوار را داریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره انگیزه بازیکنان خود برای بازی با الدحیل اظهار داشت: دیدار قبلی که این تیم را بردیم مربوط به گذشته است. اما بازی فردا دیدار جدیدی است. من از کیفیت بالای الدحیل گفتم. من با غرور و افتخار می گویم که می خواهیم نتیجه خودمان را بگیریم. بازی این تیم مقابل الریان را دیدم. آنها روی یک ضربه پنالتی به الریان باختند. ما تمام نقاط ضعف و قوت این تیم را بررسی کردیم و می خواهیم نمایش خوبی مقابل آنها داشته باشیم.

وی در خصوص احتمال تغییر در ترکیب پرسپولیس تصریح کرد: ما از دو پنجره نقل و انتقالات محروم بودیم و نتوانستیم بازیکن جدید بگیریم. با این حال به بازیکنان فعلی تیمم ایمان دارم و با آنها در لیگ ایران نتایج خیلی خوبی گرفتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: به شاگردانم اطمینان دارم و می دانم می توانند نتایج خوبی بگیرند. من بلندپروازی های خاص خودم را دارم و می‌دانم با همین بازیکنان می توانیم نتیجه بگیریم. در نیم فصل هم بازیکنان جدید به ما اضافه خواهند شد تا به ما کمک کنند.

برانکو ایوانکوویچ درباره وضعیت جسمانی سرخپوشان برای بازی با الدحیل اذعان داشت: خوشبختانه هیچ مصدومی نداریم و تمام بازیکنان با آمادگی بالا در قطر هستند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا الدحیل را شکست ناپذیر می بیند و امیدی به شکست این تیم دارد گفت: همانطور که قبلا اشاره کردم ما یک سال پیش پیروز مسابقه با آنها شدیم. ممکن است با بهترین تیم آسیا که بازیکنان خیلی خوبی دارد بازی داشته باشیم اما پرسپولیس اهداف خاص خودش را دارد و برای آرزوهایش می جنگد.